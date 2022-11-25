ЕС резко сократил импорт российских энергоресурсов

По данным Eurostat, до первого квартала текущего года доля энергоносителей, импортируемых из России, была очень стабильной и колебалась в среднем от 26 до 27,6%. Эта доля резко упала во втором квартале и продолжила снижаться в третьем.

Указано, что уже во втором квартале Европейский Союз стал больше импортировать энергоресурсы из Великобритании и США - доля импорта из этих стран на 1,4% превышает импорт из России. В третьем квартале эта разница увеличилась до 4,8%. Отдельно доля импорта энергоресурсов из США составляет 12,2%, а из Великобритании - 7,7%.

Ожидается, что роль российских энергоресурсов в импорте ЕС в четвертом квартале продолжит снижаться, так как с 5 декабря вступит в силу запрет на импорт российской нефти. Это решение является частью санкций, введенных Европейским союзом против России, которая начала необоснованную войну против соседней страны Украины.