Фото ⟩ "Пряничная фея": Ольга Звирид из Риги о своем любимом деле

Она говорит, что клиенты это чувствуют и приходят к ней именно за качеством.

"Я даже, чтобы бантик на коробочке завязать, заморочилась и какое-то время вырабатывала свою систему, как завязывать бантик, чтобы было красиво. Покупая товар, человек чувствует, что о нем заботятся", - добавляет мастер.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Покупателей привлекает не только качество пряников, но и индивидуальность. "Мои пряники очень индивидуальны - ты можешь сделать героя из мультика, которого любит ребенок, можно личное что-то написать... Не так много сервисов, которые такое предоставляют", - делится она.

Ольга очень любит свою работу, и за шесть лет у нее не было мыслей все бросить и уйти в другую сферу: "Я делаю это с любовью. Сто процентов с любовью. Бывает, выгораю и нужно восстановить силы, но если ты на протяжении 6 лет умудряешься наслаждаться этим процессом, значит, это точно твое дело".

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Про бизнес в Латвии

Ольга работает официально. Она зарегистрировала SIA и спустя несколько месяцев зарегистрировалась в PVD.

"Я поняла, что если я уже занимаюсь этим официально, то я хочу все делать правильно. Конечно, это документы, это бухгалтер, но зато у меня все честно", - говорит Ольга.

По ее словам, бизнес в Латвии открывать очень сложно, и она понимает тех, кто делает все неофициально. "Я их не оправдываю, но понимаю", - добавляет она.

Как и многие владельцы малого бизнеса, Ольга столкнулась со сложностями, когда в стране поменялась налоговая система: "В прошлом году, когда закрывали микропредприятия, у меня был сумасшедший налог. Я только сейчас заплатила последнюю его часть. Я на год раскидала налог за последний квартал прошлого года. Было сложно справляться".

Сейчас женщина переехала из частного дома в квартиру, нужно переоформлять документы в PVD, и там снова появились свои нюансы.

"Самые большие сложности всегда с документами", - говорит она.

При этом Ольга вдохновляет тех, кто хочет начать свой бизнес и советует не сдаваться. "Нужно, несмотря ни на что, начинать. Бояться можно все время. У меня тоже руки тряслись. Но надо обязательно пробовать".

Галерея: Рижанка делает имбирные пряники