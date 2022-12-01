"Это скорее художество, чем выпечка", - так говорит о своей работе Ольга Звирид. Шесть лет назад она испекла и расписала свой первый имбирный пряник. Сегодня ее любимое дело Zvirid Art - это полноценный семейный бизнес, а ее праздничные пряники поднимают настроение людям по всей Латвии и не только.
Фото ⟩ "Пряничная фея": Ольга Звирид из Риги о своем любимом деле
"Я не очень люблю печь. Я не кондитер. Я художник. Я себя называю пряничной феей", - смеется Ольга.
RUS TVNET рассказывает новую историю из цикла Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.).
Как все началось?
По профессии Ольга - учитель экономики, у нее физико-математическое образование. При этом она всегда знала, что ей нужно заниматься творчеством. Когда женщина была в декрете со вторым ребенком, она случайно увидела в интернете фотографии красивых расписанных пряников.
"В Латвии тогда их практически не было. Были пряники на рождественских базарчиках, но они были не очень красивые, расписанные на скорую руку", - вспоминает Ольга.
Она сразу загорелась новой идеей.
"Я решила заказать эти пряники прямо из Украины в Латвию. Я просто захотела подержать их в руках, чтобы понять с какой стороны к ним подойти. Сейчас я вспоминаю эти пряники - они были очень простенькие, но тогда мне казалось, что это невероятная красота", - говорит Ольга.
Она захотела научиться делать так же. В то время в Латвии не было никаких мастер-классов, и она начала учиться сама.
"Я экспериментировала с рецептом теста и глазури. Все на своем энтузиазме.
Получилось, что я прыгнула в нишу, которая была практически пустая.
У меня не было какого-то финансового расчета. Просто так получилось, что я хочу делать то, что я хочу. А оказалось, что это людям очень нужно. Мои первые пряники у меня сразу и купили. Сначала знакомые, потом знакомые знакомых, и так пошло", - вспоминает Ольга.
В первый декабрь своей работы ей даже удалось заработать - около 350 евро. "Я тогда подумала: "Ничего себе, я только начала этим заниматься, а уже такие огромные деньги", - делится мастер своего дела.
Семейный бизнес
Сейчас Zvirid Art - это полноценный бизнес семьи Звирид.
"Название произошло от нашей фамилии. Мне захотелось ее использовать, чтобы нас ни с кем не путали", - говорит Ольга.
Первое время женщина работала по 15 часов в день, с небольшими перерывами на еду. Сейчас у мастера есть помощники, включая мужа и двоих детей, которые с самого начала во всем поддерживают маму: "Муж делает тесто, он занимается закупками, хотя у него есть и своя деятельность. Дети коробочки складывают, они так зарабатывают. Это уже у нас семейный бизнес".
Мама двоих детей добавляет, что за 6 лет ее дочерям так и не надоели фирменные имбирные пряники и они с удовольствием едят их и сейчас.
"Я знаю, чего стоит моя работа"
Ольга отмечает, что ее пряники - это не пипаркукас. Уже шесть лет она делает имбирное печенье по одному и тому же рецепту, который разработала сама: "Я убрала некоторые специи, которые мне казались слишком навязчивыми. Это мой авторский рецепт. Я подогнала его так, чтобы нравилось всем".
Разнообразие красивых рисунков на пряниках поражает, Ольга говорит, что находит вдохновение в разных вещах. Это персонажи из мультфильмов, ее собственные фантазии или вдохновение от других мастеров.
За работой кондитера-иллюстратора стоит огромный труд: выпечка теста, вырезание формы и, конечно, рисование. Каждый пряник вырисовывается вручную. По словам Ольги, клиенты ценят ее работу и готовы платить за нее соответствующую цену.
"Я знаю, чего стоит моя работа. Я вкладываю деньги, время, силы, эмоции. У нас не механический труд. Каждый пряник через душу пропускается", - говорит она.
Женщина отмечает, что ее печенье заказывают и за границей.
Ольга также начала давать мастер-классы и делиться своим опытом, когда поняла, что у людей есть большой запрос на это. Сначала ей было страшно, ведь она самоучка, но друзья ее подбодрили, сказав: "Если не ты начнешь, то кто-то другой это сделает".
"Сто процентов с любовью"
Ольга отмечает, что для нее очень важно качество ее продукта: "Я перфекционист. Я не позволяю себе неровную линию, я могу перерисовывать много раз один и тот же пряник".
Она говорит, что клиенты это чувствуют и приходят к ней именно за качеством.
"Я даже, чтобы бантик на коробочке завязать, заморочилась и какое-то время вырабатывала свою систему, как завязывать бантик, чтобы было красиво. Покупая товар, человек чувствует, что о нем заботятся", - добавляет мастер.
Покупателей привлекает не только качество пряников, но и индивидуальность. "Мои пряники очень индивидуальны - ты можешь сделать героя из мультика, которого любит ребенок, можно личное что-то написать... Не так много сервисов, которые такое предоставляют", - делится она.
Ольга очень любит свою работу, и за шесть лет у нее не было мыслей все бросить и уйти в другую сферу: "Я делаю это с любовью. Сто процентов с любовью. Бывает, выгораю и нужно восстановить силы, но если ты на протяжении 6 лет умудряешься наслаждаться этим процессом, значит, это точно твое дело".
Про бизнес в Латвии
Ольга работает официально. Она зарегистрировала SIA и спустя несколько месяцев зарегистрировалась в PVD.
"Я поняла, что если я уже занимаюсь этим официально, то я хочу все делать правильно. Конечно, это документы, это бухгалтер, но зато у меня все честно", - говорит Ольга.
По ее словам, бизнес в Латвии открывать очень сложно, и она понимает тех, кто делает все неофициально. "Я их не оправдываю, но понимаю", - добавляет она.
Как и многие владельцы малого бизнеса, Ольга столкнулась со сложностями, когда в стране поменялась налоговая система: "В прошлом году, когда закрывали микропредприятия, у меня был сумасшедший налог. Я только сейчас заплатила последнюю его часть. Я на год раскидала налог за последний квартал прошлого года. Было сложно справляться".
Сейчас женщина переехала из частного дома в квартиру, нужно переоформлять документы в PVD, и там снова появились свои нюансы.
"Самые большие сложности всегда с документами", - говорит она.
При этом Ольга вдохновляет тех, кто хочет начать свой бизнес и советует не сдаваться. "Нужно, несмотря ни на что, начинать. Бояться можно все время. У меня тоже руки тряслись. Но надо обязательно пробовать".
Галерея: Рижанка делает имбирные пряники
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