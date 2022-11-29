Видео ⟩ Всего 0,4% из 233 тысяч заявок на пособие по отоплению были с чеком

На пособие в 60 евро, как изучила новостная служба TV3, претендует более 200 000 домохозяйств. Общая сумма выплачиваемого пособия составляет 11,7 млн евро.

Министерство экономики удивлено тем, что на компенсацию за покупку дров с чеком подано только 0,41% заявлений. Такое число обозначает существенный рост теневой экономики в отрасли.

Но мошеннических действий самоуправления не подозревают.

"Проводить проверки, приезжать в каждый дом, мы этого не делаем. Если у нас возникнут сомнения, то закон дает нам возможность в течение года провести такую проверку. Я считаю, что это будут слишком большие административные расходы на обследование каждого жилища", - отмечает руководитель Центра жильцов рижских районов Анна Мария Мелне.

Есть и другие виды отопления, на компенсацию которых нужно подавать заявления, так как они не предоставляются автоматически. Но количество этих запросов еще мало, так как сроки подачи заявок более длительные.

Следует отметить, что на поддержку приобретения гранул и брикетов можно подать заявления до 30 апреля. Одно домохозяйство сможет получить компенсацию за количество в размере 10 тонн. Например, с нынешними ценами биржи за каждую тонну гранул государственная поддержка выйдет около 50 евро.

Министерство экономики акцентирует проблему, что люди все еще покупают гранулы без чека.

"Возможно, люди по частям покупают эти гранулы, собирают и подадут чеки на конец отопительного сезона в один заход", - говорит директор Департамента энергетики и инфраструктуры Министерства экономики Лига Розентале.

Активнее всего за пособиями обращаются жители Рижского, Резекненского, Аугшдаугавского, Южно-Курземского и Валмиерского краев.