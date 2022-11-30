Приближаются зимние каникулы, когда для детей принято организовывать лагеря большего или меньшего размера, в том числе в круглосуточном формате. Однако из-за роста цен на энергоресурсы, транспортных и других затрат многие самоуправления планируют только дневные мероприятия, которые пройдут в центрах по интересам. Об этом пишет газета Diena.
Лагерей на зимние каникулы не будет: виновата инфляция
Круглосуточные лагеря будут только для юных спортсменов. Например, зимний лагерь спортивно-туристического клуба Рижского дворца школьников при Калнциемской средней школе был уже включен в список мероприятий, но его отменили, поскольку самоуправление, оценив все расходы, пришло к выводу, что не сможет их покрыть.
В Рижской думе рассказали, что при софинансировании самоуправления на зимних каникулах будет организовано только три закрытых лагеря для учащихся спортивных школ.
Так же обстоит дело и в других самоуправлениях - например, в Елгаве и Лиепае будут только дневные занятия. Лагеря закрытого типа в обоих городах планируются летом, когда затраты на энергоресурсы не так высоки.
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