Лагерей на зимние каникулы не будет: виновата инфляция

Круглосуточные лагеря будут только для юных спортсменов. Например, зимний лагерь спортивно-туристического клуба Рижского дворца школьников при Калнциемской средней школе был уже включен в список мероприятий, но его отменили, поскольку самоуправление, оценив все расходы, пришло к выводу, что не сможет их покрыть.

В Рижской думе рассказали, что при софинансировании самоуправления на зимних каникулах будет организовано только три закрытых лагеря для учащихся спортивных школ.

Так же обстоит дело и в других самоуправлениях - например, в Елгаве и Лиепае будут только дневные занятия. Лагеря закрытого типа в обоих городах планируются летом, когда затраты на энергоресурсы не так высоки.