Бывший председатель Юрмальской городской думы Гатис Трукснис исполнил приговор суда и уплатил штраф в размере 5000 евро, назначенный ему по делу о служебном подлоге, выяснило агентство LETA.
Трукснис заплатил штраф в 5000 евро за служебный подлог
Штраф в размере 2500 евро уплатила и бывшая руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе.
Как сообщалось, департамент по уголовным делам Верховного суда оставил без изменений приговор Рижского окружного суда от 29 ноября прошлого года, которым Трукснис признан виновным в служебном подлоге в связи с командировкой и оштрафован на 5000 евро.
Тем самым вступило в силу решение суда, согласно которому Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе были признаны виновными в служебном подлоге. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе - на 2500 евро.
Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.
Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.
Трукснис лишился мандата на основании закона о статусе депутата думы самоуправления, статья 3 которого предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата. Закон устанавливает, что депутатский мандат истекает досрочно в день вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
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