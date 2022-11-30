Трукснис заплатил штраф в 5000 евро за служебный подлог

Штраф в размере 2500 евро уплатила и бывшая руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе.

Как сообщалось, департамент по уголовным делам Верховного суда оставил без изменений приговор Рижского окружного суда от 29 ноября прошлого года, которым Трукснис признан виновным в служебном подлоге в связи с командировкой и оштрафован на 5000 евро.

Тем самым вступило в силу решение суда, согласно которому Трукснис и руководитель его бюро Ингрида Вилкарсе были признаны виновными в служебном подлоге. Трукснис оштрафован на 5000 евро, а Вилкарсе - на 2500 евро.

Апелляционный суд установил, что в приказе содержались ложные сведения о том, что председатель Юрмальской городской думы отправится в командировку в Даугавпилс.

Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, договорилось с другим лицом о том, что будет составлен приказ о командировке, в котором будут зафиксированы недостоверные сведения, и что этот документ будет использован как оправдание отсутствия чиновника на работе.

Трукснис лишился мандата на основании закона о статусе депутата думы самоуправления, статья 3 которого предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата. Закон устанавливает, что депутатский мандат истекает досрочно в день вступления в законную силу обвинительного приговора суда.