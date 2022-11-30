ВВП Латвии вырос на 2,4%

В строительстве спад в третьем квартале составил 13,6%, что вызвано снижением спроса из-за высоких затрат. Спад зарегистрирован во всех трех подотраслях: в строительстве зданий он составил 14,2%, в строительстве инженерных сооружений - 12,2%, в специализированном строительстве - 13,3%.

В торговле в третьем квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 10,3%, на что повлиял спад в оптовой торговле на 23%. Положительно на показатели отрасли повлиял рост в отрасли торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов на 11,7%. В розничной торговле рост составил 0,1%, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами сократилась на 0,5%, а розничная торговля продовольственными товарами выросла на 1,4%.

Рост объемов в секторе транспорта и хранения в третьем квартале составил 0,6%, в отрасли финансов и страхования зафиксирован спад на 1,3%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - рост на 10,6%, в отрасли административных и сервисных услуг - на 22,4%.

Поступления налогов на продукты (налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный и таможенный налоги) в третьем квартале текущего года уменьшились на 7,6%, в том числе поступления НДС - на 8,3%, акцизного налога - на 1,5%.