Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии за девять месяцев этого года вырос на 2,4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, в том числе в третьем квартале, согласно сезонно и календарно нескорректированным данным, ВВП уменьшился на 0,6%, сообщает Центральное статистическое управление.
ВВП Латвии вырос на 2,4%
В третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, по сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии уменьшился на 1,7%.
В фактических ценах ВВП Латвии за девять месяцев года составил 28,5 млрд евро, в том числе в третьем квартале - 10,409 млрд евро.
В третьем квартале по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в сельском хозяйстве зарегистрирован рост на 1,7%, в том числе в растениеводстве - на 2,2%, а в животноводстве - спад на 0,5%. В лесной и лесозаготовительной отрасли рост составил 11%, в рыбном хозяйстве - 2,2%.
После роста в течение восьми кварталов подряд в обрабатывающей промышленности в третьем квартале этого года зафиксирован спад на 1,6%, который был обусловлен снижением объемов производства в крупнейших отраслях, в том числе в пищевой промышленности - на 2%, в производстве древесины и изделий из дерева - на 9%.
Несмотря на рост в добывающей промышленности и разработке карьеров на 3,1%, в других промышленных отраслях наблюдалось снижение, в том числе на 14,1% - в электро-, газо-, теплоснабжении и кондиционировании воздуха и на 4,7% - в водоснабжении, очистке сточных вод, утилизации отходов и санации.
В строительстве спад в третьем квартале составил 13,6%, что вызвано снижением спроса из-за высоких затрат. Спад зарегистрирован во всех трех подотраслях: в строительстве зданий он составил 14,2%, в строительстве инженерных сооружений - 12,2%, в специализированном строительстве - 13,3%.
В торговле в третьем квартале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года снижение составило 10,3%, на что повлиял спад в оптовой торговле на 23%. Положительно на показатели отрасли повлиял рост в отрасли торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов на 11,7%. В розничной торговле рост составил 0,1%, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами сократилась на 0,5%, а розничная торговля продовольственными товарами выросла на 1,4%.
Рост объемов в секторе транспорта и хранения в третьем квартале составил 0,6%, в отрасли финансов и страхования зафиксирован спад на 1,3%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - рост на 10,6%, в отрасли административных и сервисных услуг - на 22,4%.
Поступления налогов на продукты (налог на добавленную стоимость (НДС), акцизный и таможенный налоги) в третьем квартале текущего года уменьшились на 7,6%, в том числе поступления НДС - на 8,3%, акцизного налога - на 1,5%.
В третьем квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года общие расходы на конечное потребление домашних хозяйств увеличились на 4,9%. Расходы домохозяйств на продукты питания выросли на 2,1%, на отдых и культуру - на 29,3%, на рестораны и гостиницы - на 20,2%. Такой рост в основном был обусловлен низким базовым уровнем 2021 года. Расходы населения на транспорт выросли на 4,3%.
Как отмечает ЦСУ, хотя расходы домохозяйств на жилье (электричество, газ и др. коммунальные услуги) в фактических ценах значительно выросли, если исключить влияние цен, то констатировано сокращение расходов в сравнительных ценах на 2,2%.
Расходы на конечное потребление государственного управления увеличились на 1,6%.
Экспорт товаров и услуг вырос на 12,3%, в том числе экспорт товаров - на 9,3%, услуг - на 21,7%. Импорт товаров и услуг вырос на 8,8%, в том числе товаров - на 7%, услуг - на 18,4%.
В третьем квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года общий объем расходов на зарплаты работников в фактических ценах увеличился на 9%, в том числе объем зарплат - на 9,5%, социальных взносов работодателей - на 6,5%.
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