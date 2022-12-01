Во многих закупках Министерства земледелия, Министерства охраны среды и регионального развития, подчиненных им учреждений, а также Службы государственных доходов (VID) часто побеждали предприятия, связанные с родственниками политиками и теми, кто им жертвовал деньги, пишет журнал Ir.
СМИ: во многих закупках министерств и VID фигурируют родственники политиков
С момента вступления Каспара Герхардса в должность министра земледелия в 2019 году в закупках министерства на несколько миллионов евро побеждало предприятие Autentica, которое принадлежит Карлису Кирштейнсу, сыну депутата Сейма и сопартийца Герхардса Александра Кирштейнса. Эта фирма за последние четыре года побеждала на закупках Министерства земледелия и ему подчиненным учреждениям на 11,9 млн евро.
Первое закупку предприятие получило через месяц после посадки Герхардса в кресло министра, а за следующие четыре года в конкурсах на совершенствование информационных систем министерства и разработку программного обеспечения как отдельно, так и вместе с другим предприятием, оно получило еще 8,8 млн евро. Объемные покупки в 2019 году позволили предприятию впервые закончить год с прибылью более миллиона евро, свидетельствуют данные Lursoft. Аналогичные показатели прибыли сохранились и в последующие годы.
В это время предприятие выиграло еще пять закупок Latvijas valsts meži на 1,9 млн евро, пять закупок частично принадлежащего министерству предприятия Altum на 565 000 евро, два закупки Государственной службы леса на 550 000 евро и четыре закупки Латвийского центра сельских консультаций и образования на 380 000 евро, изучил журнал Ir.
Советник Герхардса Кристине Клявниеце отметила, что министр не принимал решения и не был вовлечен в процессы закупок, и о результатах закупок узнал из информации, "прозвучавшей в публичном пространстве" уже после завершения закупок.
"Нет такого особого успеха в закупках Министерства земледелия и их подчиненных учреждений, но в основе всего лежит серьезная работа на протяжении многих лет, компетентность, знания и способность предоставлять решение, а также большие инвестиции в развитие и работников", - поясняет сам Кирштейнс.
Он отметил, что в сфере информационных технологий работает уже более 20 лет и за это время стал сособственником и руководителем предприятия.
"Я не просил ни моего отца, ни членов его партии, о победе в закупках. Моя коммуникация с отцом никогда не была о предпринимательской деятельности Autentica, и наши ежедневные профессиональные дела всегда были разделены", - поясняет Кирштейнс.
В закупке в 618 000 евро для контролируемого Национальным объединением Министерства экономики в этом году победил также второй сын депутата Кирштейнса - Гинт Кирштейнс - в августе оптовая торговая фирма E-Management, частично принадлежащая ему, выиграла конкурс на разработку информационной системы расчетов энергоэффективности зданий.
В свою очередь, этим летом Латвийское телевидение сообщило, что в объемной закупке Министерства земледелия победило предприятие, связанное с родственниками членов партии Герхардса. Закупку на пять миллионов евро за создание сети электромобилей для нужд министерства и подчиненных ему учреждений получила опосредованно частично принадлежащее сестре члена Нацобъединения Рихарда Колса предприятие Reck.
То, что в организованных Министерством земледелия конкурсах у компаний, связанными с членами Нацобъединения, были преимущества, отрицает представитель министерства Дагния Муцениеце.
"Критерии оценки определены без дискриминации и без создания преимуществ для специфических предприятий, они являются соответствующими для определения наиболее выгодного в хозяйственном отношении предложения", - поясняет она. - "От руководства не было и не может быть установок, что надо победить какому-то из "партийных предприятий". В министерстве не знали, что в закупках победят родственники членов партии".
В прошлом году в закупках Министерства охраны среды и регионального развития, по меньшей мере 2,1 млн, получило объединение предприятий, в которое входят щедрый жертвователь партии Артура Тома Плешса "Для развития Латвии!" - владелец рекламного агентства MIXD. Члены его семьи и работники пожертвовали партии более 300 000 евро.
Как сообщает журнал, в конкурс MIXD стартовал в объединении с фирмой общественных отношений Deep White и высшим учебным заведением бизнеса, искусства и технологий RISEBA, принадлежащей зарегистрированной на Кипре фирме.
В рамках заключенного общего соглашения в течение полутора месяцев Министерство заключило с предприятием 36 договоров на 2,1 млн евро, чтобы популяризировать использование возможностей информационных и коммуникационных технологий в обществе.
База данных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией свидетельствует, что как совладелец предприятия MIXD Янис Беркис, так и его отец, в транзитном бизнесе миллионы заработавший владелец издательства Latvijas mediji Олаф Беркис, и его брат Наурис Беркис были значительными жертвователями партии "Для развития Латвии!". Янис Беркис пожертвовал партии в общей сложности 87 000 евро, его отец - 112 000 евро, а брат - 41 500 евро.
В списке жертвователей присутствует также финансовый директор MIXD, член партии "Для развития Латвии!" и бывший член правления Эдгар Чепорьюс - он с конца 2013 года пожертвовал и внес членскими вкладами в общей сложности 116 000 евро.
Советник Плешса Мик Страздиньш сказал журналу Ir, что министр отрицает связь между пожертвованиями и победой в закупках министерства. Плешс не участвует в оценке конкурсов и закупок, эту процедуру не отслеживает и не дает свое заключение. В конкурсной комиссии претендентов оценивали пять чиновников министерства.
В свою очередь, предприятие MIXD до сдачи журнала в печать не прислало обещанных ответов на вопросы.
В то же время в закупках VID самый большой "кусок" обычно достается предприятию программирования Emergn, выяснил Ir. На предприятии длительно работает бывший член комиссии по закупкам VID и работник высокого уровня Юрис Стумпс, который оставил работу на службе в 2011 году после скандала с утечкой данных.
Emergn, принадлежащий зарегистрированной в Ирландии фирме, уже годами выбирается главным поставщиком информационных систем VID, таким образом, предприятию в это время достался кусок государственного бюджета: за 16 лет он выиграл в 52 объявленных VID закупках и получил 96,9 млн евро - более четверти всей суммы закупок за этот период.
Несколько лет назад газета Diena написала о подозрениях, что нынешний член совета компании Стумпс мог быть соратником Илмара Пойканса, который в свое время был известен как Neo, в масштабном сливе данных из системы электронного декларирования VID в 2010 году - в то время был опубликован 7,4 миллиона документов, которые содержали сведения о заработной плате государственных должностных лиц, предпринимателей и частных лиц, произведенных ими налоговых платежах и других данных.
В то время против Стумпса было возбуждено дисциплинарное дело. Декларация его должностного лица показывает, что через год после утечки данных он оставил работу в VID.
Руководство Emergn вопрос о возможном участии Стумпса в утечке данных из системы VID в 2010 году не комментирует.
"Юрису Стемпсу акционеры предприятия полностью доверяют и не комментируют необоснованные слухи", - на просьбу объяснить ситуацию ответил председатель правления Emergn Алдис Эрглис.
Несмотря на то, что Emergn не раскрывает, когда Стумпс начал работу на предприятии, уже в 2013 году, будучи кандидатом на выборах в Ропажское самоуправление от "Зеленой партии", он как свое место работы указал это предприятие, которое в тот момент называлось Exigen.
На вопрос, использовал ли Стумпс полученные за работу в VID контакты и знания, чтобы помочь Emergn побеждать в закупках, представитель общественных отношений предприятия Зане Поча ответила, что одной из целей деятельности предприятия является развитие компетенции в работе с клиентами государственного сектора, поэтому "мы ищем и лучшие таланты со знаниями, которые помогли бы достичь этой цели". Emergn не дал журналу Ir возможность связаться со Стумпсом.
Данные Бюро по надзору за закупками (IUB) показывают, что с 2013 года предприятие выиграло 37 конкурсов VID.
VID поясняет, что из-за объема выполняемой работы на конкурсы не записывается много претендентов, например, в конкурсе на разработку, внедрение и содержание информационной системы администрирования платежей заявились только два.
В результате многолетней победы Emergn уже много лет обеспечивает высокорискованные государственные системы, например, систему учета уголовных дел, систему перемещения и контроля подакцизных товаров, систему централизованных таможенных информационных систем, систему анализа риска физических лиц и информационную систему обмена данными Европейского Союза.
Информация Lursoft свидетельствует, что единственным собственником Emergn является зарегистрированная в Ирландии фирма Emergn Global Holdings Limited. Истинным выгодоприобретателем является гражданин США Александр Адамопул.
VID поясняет, что перед заключением договора с Emergn члены комиссии по закупкам VID убедились, что должностные лица предприятия, в том числе Адамопул, не имеют судимости и против них нет санкций.
Однако в последнее время IUB многократно указал на риски в процедуре закупки - в течение полутора лет шесть закупок, в которых победила Emergn, VID промаркировал красным флагом, указывая на небольшое количество претендентов в конкурсе, пишет журнал.
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