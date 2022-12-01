СМИ: во многих закупках министерств и VID фигурируют родственники политиков

В списке жертвователей присутствует также финансовый директор MIXD, член партии "Для развития Латвии!" и бывший член правления Эдгар Чепорьюс - он с конца 2013 года пожертвовал и внес членскими вкладами в общей сложности 116 000 евро.

Советник Плешса Мик Страздиньш сказал журналу Ir, что министр отрицает связь между пожертвованиями и победой в закупках министерства. Плешс не участвует в оценке конкурсов и закупок, эту процедуру не отслеживает и не дает свое заключение. В конкурсной комиссии претендентов оценивали пять чиновников министерства.

В свою очередь, предприятие MIXD до сдачи журнала в печать не прислало обещанных ответов на вопросы.

В то же время в закупках VID самый большой "кусок" обычно достается предприятию программирования Emergn, выяснил Ir. На предприятии длительно работает бывший член комиссии по закупкам VID и работник высокого уровня Юрис Стумпс, который оставил работу на службе в 2011 году после скандала с утечкой данных.

Emergn, принадлежащий зарегистрированной в Ирландии фирме, уже годами выбирается главным поставщиком информационных систем VID, таким образом, предприятию в это время достался кусок государственного бюджета: за 16 лет он выиграл в 52 объявленных VID закупках и получил 96,9 млн евро - более четверти всей суммы закупок за этот период.