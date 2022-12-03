Обсуждая установку солнечных батарей для частного дома, среди аргументов скептиков всегда присутствует опасение, что ощутимую пользу они дают только в теплое время года. В свою очередь, зимой придется платить как за электроэнергию, так и продолжать покрывать расходы на покупку и установку панелей. Действительно ли выработка электроэнергии зимой останавливается или сокращается до такой степени, что вообще нельзя полагаться на панели? А может это устаревший миф?
Продолжают ли солнечные батареи производить электричество зимой?
Хотя установка солнечных фотоэлектрических панелей переживает в этом году настоящий бум, в основе которого высокие цены на электроэнергию, некоторые жители частных домов, а также компании установили солнечные панели много лет назад и пережили несколько зим. Именно их опыт позволил точно измерить количество электричества, на которое можно рассчитывать зимой.
Нужно оценивать в разрезе года
"Существует заблуждение, что солнечные панели могут производить энергию только три месяца в году. Небольшие объемы электроэнергии вырабатываются и в зимний период",
- подчеркивает эксперт по жилищному кредитованию Luminor Каспарс Саусайс.
"Расчеты показывают, что доля электроэнергии, произведенной в Латвии с апреля по сентябрь, составляет примерно 75% от общего объема произведенной энергии за год, а в остальные шесть месяцев - 25%. Таким образом, полученная солнечная энергия может стать хорошей опорой в то время, когда цены на электроэнергию продолжают расти", - добавил он.
Эффективность солнечных панелей следует оценивать не только в текущем количестве произведенной электроэнергии, а в целом за год, подчеркивает руководитель отдела энергетических решений электроснабжающей компании Enefit Рихард Котлерс.
Благодаря системе Neto каждый владелец панели может производить достаточно электроэнергии летом, чтобы использовать ее зимой гораздо дешевле, чем платят все остальные.
"Учитывая латвийский климат, зимой с солнечными панелями невозможно производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть ежедневное потребление, потому что часов в день, когда панели вырабатывают энергию, меньше, чем летом. Зимой потребление также выше, чем летом, потому что для обогрева дома приходится включать освещение или запускать тепловой насос.
Для зимнего потребления энергия вырабатывается летом и хранится в Sadales tīkls, используя принцип Neto, где произведенное летом потребляется сразу, а то, что не нужно в это время, автоматически направляется в сеть, чтобы накопленную энергию потом можно было автоматически забрать обратно, оплатив только часть компонента распределения", - поясняет специалист.
Также производится зимой
Именно по этой причине полагаться исключительно на солнечные батареи и полностью отключаться от электросети в нашем климате не очень хорошая идея.
Предыдущий опыт владельцев солнечных панелей показывает, что солнечная панель мощностью 1 кВт в Латвии производит около 130-140 кВтч электроэнергии в месяц летом и 5-25 кВтч в месяц зимой.
Это означает, что в солнечные месяцы домохозяйство с батареей на 11 кВт будет производить около 1500 кВтч электроэнергии, или намного больше, чем ему нужно. Зимой общее количество будет примерно 55-275 кВтч.
"Зимой мы находимся физически дальше от Солнца и поверхность земного шара находится не под таким выгодным углом к Солнцу, как летом, поэтому поверхность панелей находится не под таким эффективным углом к Солнцу. Кроме того, приходится учитывать слой снега, который часто полностью покрывает панели, поэтому производство в зимние месяцы значительно ниже, чем в летние, даже до 70-95%", - говорит Котлерс.
Для лучших результатов он рекомендует использовать так называемую систему Восток-Запад. Она предусматривает, что половина или большая часть панелей обращена на восточную сторону, а другая часть – на западную. Таким образом, кривая генерации будет более пологой в течение дня, и к одному инвертору можно будет подключить больше панелей. Поэтому система будет работать более эффективно даже в самые темные часы.
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Нужно оценить расход
Несмотря на вложения, измеряемые тысячами евро, все больше жителей частных домов решаются на установку солнечных батарей.
Простые расчеты показывают, что инвестиции окупятся через 6-10 лет, а пользователи солнечных панелей смогут пользоваться дешевой электроэнергией еще долгие годы. Это особенно мотивирует людей, которые уже ездят на электромобиле или рассматривают возможность его покупки.
Электричество, вырабатываемое солнечными панелями, позволит ездить на электромобиле в течение дня намного дешевле, чем покупать его у поставщика электроэнергии, использовать общественные зарядные станции или платить за ископаемое топливо.
"Распространение солнечных панелей и интерес к ним растет и остается на высоком уровне, также их начинают устанавливать на крышах новых многоквартирных проектов. Мы позитивно смотрим на эту тенденцию и учитываем ее при определении рыночной стоимости недвижимости. А именно, солнечные панели увеличивают стоимость недвижимости примерно на 5%", - комментирует тенденцию Саусайс.
Также важно критически оценить необходимое количество панелей. Тщательная оценка необходима не только для того, чтобы не тратить деньги на покупку слишком большого количества панелей, но и чтобы не устанавливать слишком мало.
Финансово выгоднее будет выполнить все работы по установке и подключению сразу, потому что добавленные позже панели могут оказаться не в таком выгодном месте и, возможно, придется приобретать инвертор большего размера.
Мощность можно увеличить
Однако, если потребление домохозяйств с годами увеличилось, например, за счет установки теплового насоса или покупки электромобиля, разумнее установить новую дополнительную систему солнечных панелей с отдельным инвертором, которая будет самой современной с последними моделями панелей. Приблизительные расчеты может произвести любой желающий, воспользовавшись калькулятором Enefit.
"С существующей системой накопления Neto с системами солнечных батарей можно производить и хранить энергию в течение всего года. Один установленный кВтп панелей производит около 1000 кВтч в год. В настоящее время средняя мощность одной панели составляет около 400 Вт.
Если потребление домохозяйства составляет 500кВтч в месяц, соответственно 6000кВтч в год, то можно предположить, что домохозяйство должно установить систему солнечных панелей мощностью 6кВтп с 15 панелями,"
оценивает Котлерс.
Он считает, что солнечные панели на данный момент являются лучшим решением для снижения расходов домохозяйства в долгосрочной перспективе, поскольку установка оборудования относительно проста, они не требуют специального обслуживания, а производители уже дают гарантию на 10 и более лет в стандартном договоре. Жители также имеют доступ к программам поддержки в Латвии и Европе, которые предоставляют софинансирование.
Если Вы рассматриваете возможность установки солнечных батарей и у себя дома, приглашаем записаться на консультацию к специалисту Luminor, который поможет найти ответы о возможностях и условиях государственной поддержки.
Статья создана в сотрудничестве с Luminor.
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