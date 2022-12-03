Продолжают ли солнечные батареи производить электричество зимой?

Благодаря системе Neto каждый владелец панели может производить достаточно электроэнергии летом, чтобы использовать ее зимой гораздо дешевле, чем платят все остальные.

"Учитывая латвийский климат, зимой с солнечными панелями невозможно производить достаточно электроэнергии, чтобы покрыть ежедневное потребление, потому что часов в день, когда панели вырабатывают энергию, меньше, чем летом. Зимой потребление также выше, чем летом, потому что для обогрева дома приходится включать освещение или запускать тепловой насос.

Для зимнего потребления энергия вырабатывается летом и хранится в Sadales tīkls, используя принцип Neto, где произведенное летом потребляется сразу, а то, что не нужно в это время, автоматически направляется в сеть, чтобы накопленную энергию потом можно было автоматически забрать обратно, оплатив только часть компонента распределения", - поясняет специалист.

Также производится зимой

Именно по этой причине полагаться исключительно на солнечные батареи и полностью отключаться от электросети в нашем климате не очень хорошая идея.

Предыдущий опыт владельцев солнечных панелей показывает, что солнечная панель мощностью 1 кВт в Латвии производит около 130-140 кВтч электроэнергии в месяц летом и 5-25 кВтч в месяц зимой.

Это означает, что в солнечные месяцы домохозяйство с батареей на 11 кВт будет производить около 1500 кВтч электроэнергии, или намного больше, чем ему нужно. Зимой общее количество будет примерно 55-275 кВтч.