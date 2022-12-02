29 и 30 ноября представители Управления Рижского Свободного порта провели два дня на ежегодном форуме «5G Techritory», принимая участие в интенсивных дискуссиях, обмениваясь идеями и устанавливая новые контакты. Лидеры отрасли 5G, политики, создатели новых технологий и представители самых разных отраслей обсудили возможности и проблемы, связанные с применением технологий 5G в производстве, военной промышленности, городском планировании, а также в сфере логистики, транспорта и работе порта. Стремясь к своей цели - стать лидером портовых цифровых технологий, Рижский порт уже четвертый год является партнером форума «5G Techritory».
Рижский Свободный порт будет внедрять технологии 5G
«Процессы оцифровки, происходящие в настоящее время в порту, растущая потребность в потоке данных и обмене данными, более строгие требования к безопасности порта, автономно управляемые плавсредства, использование дронов, автономная и автоматическая система доступа в порт и терминалы, а также различное автоматическое портовое оборудование заставляют Управление Рижского Свободного порта задуматься о том, как обеспечить необходимую скорость потока данных, его непрерывность и безопасность в рамках портовых процессов. Сеть 5G и связанные с ней решения могут очень скоро стать необходимостью и для Рижского порта», – отметил Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта, участвуя в панельной дискуссии «Порт будущего».
Участники панельной дискуссии были единодушны — разнообразная экосистема портов с самыми разными участниками, особыми требованиями к безопасности, международной средой и огромным количеством генерируемых данных — это не только подходящая среда для тестирования новых технологий 5G, но и одна из первых отраслей, где сеть 5G станет жизненной необходимостью.
Первый испытательный полигон 5G для морских и портовых технологий работает в порту Плимут в Великобритании, где частная сеть 5G, управляемая Центром технологий морского бизнеса (Marine Business Technology Centre, MBTC), используется для тестирования и внедрения новых цифровых технологий. «В нашем центре сеть 5G позволяет тестировать судоходные и портовые технологии следующего поколения. В основном это автономные суда, различные автономно действующие плавучие объекты, действующие как над водой, так и под водой, а также автономные летающие объекты - дроны и т. п. Все эти технологии предназначены для совместной работы с целью повысить эффективность судоходства и портовых операций, а также обеспечить их безопасность. Однако в настоящее время вопрос, который необходимо решить, для применения технологий 5G, и главная проблема — это отсутствие регулирования — то есть единых правил и стандартов, касающихся автономного судоходства», — подчеркнул директор Плимутского MBTC Роб Ватсон (Rob Watson).
Как подчеркивают организаторы технологического форума, цель «5G Teсhritory» в этом году - предложить европейскому 5G-сообществу перейти от идей и разговоров о 5G к практической деятельности и мероприятиям по внедрению и практическому применению эффективных технологий. Именно поэтому, помимо 120 спикеров и более 2000 зарегистрированных участников, форум привлек более 300 экспертов, занимающихся различными технологиями, которые принимая участие в мероприятиях, организованных 20 партнерами форума, искали пути и направления практического применение технологий 5G как в сфере международного судоходства и «умных» транспортных коридоров, так и в сфере «умных» городов, зеленых технологий и многих других.
Международные и латвийские эксперты обсудили практическое и эффективное применение новых цифровых технологий и инноваций в системах управления портом во время рабочей сессии «Модернизация систем управления движением судов и потенциальное влияние морских автономных надводных судов на данные системы», организованной Управлением Рижского Свободного порта. Участники сессии единодушно признали, что 5G — это не самоцель, а инструмент, с помощью которого порт можно сделать более эффективным, безопасным и прибыльным для клиентов, а также более экологичным и удобным для людей. Сеть 5G сама по себе не является решением, но она открывает путь к внедрению необходимых решений по оцифровке и автоматизации.
В рамках форума «5G Teсhritory» Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш вместе с представителями латвийских энергетических, технологических и транспортных компаний, а также высших учебных заведений и государственных учреждений подписал Меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества в сфере развития водородных технологий в Латвии. «Мы сделали шаг к развитию и более широкому использованию водородных технологий в Латвии и, возможно, также и в Рижском порту», - сказал после подписания меморандума Управляющий Рижского Свободного порта.
Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.