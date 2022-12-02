Рижский Свободный порт будет внедрять технологии 5G

Как подчеркивают организаторы технологического форума, цель «5G Teсhritory» в этом году - предложить европейскому 5G-сообществу перейти от идей и разговоров о 5G к практической деятельности и мероприятиям по внедрению и практическому применению эффективных технологий. Именно поэтому, помимо 120 спикеров и более 2000 зарегистрированных участников, форум привлек более 300 экспертов, занимающихся различными технологиями, которые принимая участие в мероприятиях, организованных 20 партнерами форума, искали пути и направления практического применение технологий 5G как в сфере международного судоходства и «умных» транспортных коридоров, так и в сфере «умных» городов, зеленых технологий и многих других.

Международные и латвийские эксперты обсудили практическое и эффективное применение новых цифровых технологий и инноваций в системах управления портом во время рабочей сессии «Модернизация систем управления движением судов и потенциальное влияние морских автономных надводных судов на данные системы», организованной Управлением Рижского Свободного порта. Участники сессии единодушно признали, что 5G — это не самоцель, а инструмент, с помощью которого порт можно сделать более эффективным, безопасным и прибыльным для клиентов, а также более экологичным и удобным для людей. Сеть 5G сама по себе не является решением, но она открывает путь к внедрению необходимых решений по оцифровке и автоматизации.

В рамках форума «5G Teсhritory» Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш вместе с представителями латвийских энергетических, технологических и транспортных компаний, а также высших учебных заведений и государственных учреждений подписал Меморандум о взаимопонимании для укрепления сотрудничества в сфере развития водородных технологий в Латвии. «Мы сделали шаг к развитию и более широкому использованию водородных технологий в Латвии и, возможно, также и в Рижском порту», ​​- сказал после подписания меморандума Управляющий Рижского Свободного порта.