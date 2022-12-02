Dobeles dzirnavnieks завершил процесс приобретения Rīgas dzirnavnieks

Сообщается, что вместе со 100% акций Baltic Mill предприятию Dobeles dzirnavnieks передан и контроль над принадлежавшими ему латвийским предприятием Rīgas dzirnavnieks и эстонским Balti Veski.

Однако после того, как Совет по конкуренции Литвы не разрешил Dobeles dzirnavnieks приобрести компанию Baltic Mill в августе, управляемая ею одна из крупнейших литовских мельниц Malsena Plius и предприятие по производству макаронных изделий Amber Pasta остаются в руках нынешних акционеров - ими по-прежнему будут управлять фонд частного капитала Amber Trust II S.C.A. (64,75%), компании RGK Invest (27,75%) и MNGM Invest (7,5%).

Сделка по покупке Baltic Mill была завершена после получения разрешений соответствующих учреждений Латвии и Эстонии. Dobeles dzirnavnieks обжаловало решение литовского Совета по конкуренции в суде.

СК Литвы объявил в августе, что обе компании являются близкими конкурентами на рынках муки, мучных смесей и макаронных изделий, которые и так уже сконцентрированы. Объединенное предприятие заняло бы чрезвычайно большую долю рынка в Литве, не осталось бы конкурентного давления, преимущества которого ощущают потребители.

Baltic Mill с четверга возглавляет председатель правления латвийской компании Кристап Амсилс.