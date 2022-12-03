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Latvijas pasts призывает поспешить с рождественскими посылками за океан

rus.tvnet.lv
Latvijas pasts призывает поспешить с рождественскими посылками за океан
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Рождественские подарки под елкой. Иллюстративное фото
Рождественские подарки под елкой. Иллюстративное фото Фото: Unsplash/Andrew Neel

Государственное акционерное общество Latvijas pasts призывает не откладывать отправление посылок на последний момент и поторопиться с рождественскими отправками в США и другие страны, расположенные за океаном, сообщает программа Panorāma Латвийского телевидения.

Проблемой может стать сортировочное оборудование страны, куда отправляется посылка. Если планируется отправить посылки при помощи пакоматов, медлить с этим не стоит и в Латвии.

Конец года - особенно напряженное время для почтовых работников. Объем отгрузок очень большой. На почте нет проблем с отправлениями, которые жители Латвии получают из других стран.

Иная ситуация с посылками, которые жители Латвии отправляют за границу. Должны быть соблюдены строгие сроки, если поздравление должно дойти до адресата к Рождеству.

Андрис Эглайс, директор международного отдела Latvijas pasta, говорит: "Например, Америка - сейчас буквально последние дни, если нужно успеть [доставить посылку] к Рождеству. А Литва, Эстония, Германия, ближайшие страны, в этом случае мы еще где-то до десятого декабря можем быть относительно в безопасности. Но чем раньше, тем лучше. И точные данные. Это самое главное в почтовом деле".

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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