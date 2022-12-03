Latvijas pasts призывает поспешить с рождественскими посылками за океан

Проблемой может стать сортировочное оборудование страны, куда отправляется посылка. Если планируется отправить посылки при помощи пакоматов, медлить с этим не стоит и в Латвии.

Конец года - особенно напряженное время для почтовых работников. Объем отгрузок очень большой. На почте нет проблем с отправлениями, которые жители Латвии получают из других стран.

Иная ситуация с посылками, которые жители Латвии отправляют за границу. Должны быть соблюдены строгие сроки, если поздравление должно дойти до адресата к Рождеству.

Андрис Эглайс, директор международного отдела Latvijas pasta, говорит: "Например, Америка - сейчас буквально последние дни, если нужно успеть [доставить посылку] к Рождеству. А Литва, Эстония, Германия, ближайшие страны, в этом случае мы еще где-то до десятого декабря можем быть относительно в безопасности. Но чем раньше, тем лучше. И точные данные. Это самое главное в почтовом деле".

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)