7 декабря в Латвии откроется третий магазин Spar

Открытие магазина состоится 7 декабря в 9:00. Новый магазин будет расположен на улице Берзайнес. Его площадь составит 492 квадратных метра, это будет первый магазин SPAR в Цесисе. Компания не раскрыла сумму инвестиций, вложенных в создание магазина.

Миллерс также отмечает, что, продолжая традицию, внутреннюю стену магазина SPAR в Цесисе также украшает изображение, посвященное одному из символов культурной жизни города - Цесисского замка.

Магазин будет доступен для посетителей каждый день с 8:00 до 22:00.

По словам Миллерса, это уже третий магазин SPAR в Латвии, однако в течение пяти лет сеть планируется расширить до 200 торговых точек по всей стране.

Как сообщалось, первый магазин SPAR в Латвии в первой половине августа открылся в Салдусе, а второй - в конце августа в Лиепае.

Компания SPAR Latvija зарегистрирована в июле 2021 года, а ее уставной капитал составляет 250 000 евро, следует из информации Firmas.lv.

50% капитала компании принадлежит Александру Сваревскому, 27% - SIA "Geco", собственниками которого в равных долях являются Олег Лукин, Дайнис Шулц, Андрис Лукин и Гинт Цауне, а 10% принадлежит SIA Prodimpekss logistikas grupa, единственным владельцем которой является SIA Līna loģistika, которой в равных долях владеют Олег Лукин, Цауне и Шулц.

SPAR начал свою деятельность в 1932 году с одного магазина в Нидерландах, а в настоящее время насчитывает более 13 500 торговых точек в 48 странах мира. В 2020 году был открыт 181 новый магазин, а оборот составил 39,8 млрд евро.

Галерея: Открытие первого магазина Spar в Салдусе