Россия продолжает производить ракеты, несмотря на санкции

Эксперты, в частности, изучили обломки крылатых ракет Х-101, которые были найдены после обстрела 23 ноября, приведшего к масштабным отключениям электроэнергии в Украине. На основании маркировки, обнаруженной на обломках, аналитики заключили, что одна из этих ракет была изготовлена нынешним летом, а другая - не ранее октября.

По словам экспертов, Россия продолжила производить передовые управляемые ракеты, несмотря на западные санкции, которые должны были лишить Москву компонентов, необходимых для их производства. Это означает, что либо Москва нашла способы приобретать полупроводники и другую технику в обход санкций, либо у нее имелись значительные запасы нужных компонентов еще до начала войны, пишет The New York Times.

Оружие с западными полупроводниками

В ходе четырех предыдущих исследовательских поездок в Киев аналитики обнаружили, что почти все исследованные ими передовые российские вооружения были произведены с использованием западных полупроводников.