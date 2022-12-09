В Латвии растет уровень безработицы

В конце октября в NVA было зарегистрировано 51 606 безработных, что на 1328 человек больше, чем в конце октября (50 278).

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень безработицы был в Латгале - 12,6% (+0,1 проц. пункта).

В Земгале, Курземе и Видземе уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с октябрем увеличился на 0,3 процентного пункта соответственно до 5,7% ,5,9% и 6,2%.

С другой стороны, уровень зарегистрированной безработицы в Риге в ноябре не изменился и на конец месяца по-прежнему составлял 4,2% экономически активного населения.

В конце 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения, а в конце октября этого года - 5,7%.