В конце ноября зарегистрированная безработица в Латвии составила 5,9% экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в конце октября, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (NVA).
В Латвии растет уровень безработицы
В конце октября в NVA было зарегистрировано 51 606 безработных, что на 1328 человек больше, чем в конце октября (50 278).
Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы был в Рижском регионе - 4,3% экономически активного населения, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень безработицы был в Латгале - 12,6% (+0,1 проц. пункта).
В Земгале, Курземе и Видземе уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с октябрем увеличился на 0,3 процентного пункта соответственно до 5,7% ,5,9% и 6,2%.
С другой стороны, уровень зарегистрированной безработицы в Риге в ноябре не изменился и на конец месяца по-прежнему составлял 4,2% экономически активного населения.
В конце 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения, а в конце октября этого года - 5,7%.
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