Декларация, посредством которой новое правительство информирует общественность о своих приоритетах, целях и задачах, очень скудна. В том числе в части описания намерений или планов правительства в области социальной защиты, особенно пенсионной политики. Об этом пишет Neatkarīga.lv.
Новое правительство не планирует повышение пенсий
В декларации подчеркивается, что целью правительства Кришьяниса Кариньша является трансформация экономики для повышения уровня жизни в Латвии. Правительство собирается работать в пяти направлениях: безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность и качество жизни. Кроме того, будет разработан план действий правительства по реализации правительственной декларации.
Из декларации следует, что правительство позаботится о долгосрочном и стабильном социальном бюджете для обеспечения достойной жизни людей на склоне лет.
Что же касается обязательств по продолжению индексации пенсий, то это не повышение, а пересмотр покупательной способности в соответствии с ростом потребительских цен, причем уже предусмотренный в пенсионном законе, так что было бы довольно странно, если бы правительство не захотело продолжать индексацию пенсий.
Правда, в декларации упоминается и обязательство по совершенствованию системы поддержки минимального дохода, которая включает регулярный пересмотр минимальной пенсии, государственного пособия по социальному обеспечению, гарантированного порога минимального дохода и порога дохода нуждающихся и малообеспеченных домохозяйств. И это тоже уже предусмотрено в законе. Правительство планирует привязать эти суммы минимального дохода к медиане среднего дохода домохозяйств.
А именно если в стране растут доходы домохозяйств, то и минимальные пороги доходов должны быть повышены.
Вот и все о пенсиях - пока отсутствуют планы по совершенствованию пенсионной системы, которая все чаще подвергается критике за неадекватные пенсии для людей, вышедших на пенсию до 2000 года.
В декларации нет ни слова и о базовой пенсии, разговоры о которой успели приобрести конкретные очертания и были одним из требований пенсионеров. Надбавки к пенсии - еще один предмет дискуссий, о котором не говорится в декларации правительства, и лишь план действий даст понять, собирается ли правительство решать этот вопрос.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!