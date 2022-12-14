Новое правительство не планирует повышение пенсий

В декларации подчеркивается, что целью правительства Кришьяниса Кариньша является трансформация экономики для повышения уровня жизни в Латвии. Правительство собирается работать в пяти направлениях: безопасность, образование, энергетика, конкурентоспособность и качество жизни. Кроме того, будет разработан план действий правительства по реализации правительственной декларации.

Из декларации следует, что правительство позаботится о долгосрочном и стабильном социальном бюджете для обеспечения достойной жизни людей на склоне лет.

Что же касается обязательств по продолжению индексации пенсий, то это не повышение, а пересмотр покупательной способности в соответствии с ростом потребительских цен, причем уже предусмотренный в пенсионном законе, так что было бы довольно странно, если бы правительство не захотело продолжать индексацию пенсий.