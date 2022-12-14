Литовцы построят в Иецаве фабрику семян

Ожидается, что предприятие начнет работу в 2025-2026 годах и будет производить около 20 тыс. тонн сертифицированных семян для рынков Латвии и Эстонии в год, сообщила компания в среду.

"В последние годы с ростом экспорта семян в Европу и увеличением потенциала роста в странах Балтии мы видим, что нынешних мощностей предприятия для этого уже недостаточно. Вот почему мы приняли решение начать строительство новой фабрики по заготовке семян в Иецаве в 2024 году", - сообщил генеральный директор компании Йонас Бакшис.

По его словам, создается новая компания Dotnuva Seeds и в будущем мощность нового предприятия может быть увеличена до 30 тыс. тонн.

У компании есть фабрика семян в Дотнуве, которая производит около 25 тыс. тонн семян в год.

За 2021-2022 финансовый год консолидированный доходы группы компаний Dotnuva Baltic составил 114,8 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 19%. Компания заработала 2,91 млн евро чистой прибыли.

В прошлом финансовом году в Латвии было получено 21,2 млн евро дохода, или на 20% больше предыдущего года, в Эстонии - 15,1 млн евро или на 27% больше. Обе компании работали прибыльно.