Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали принятие новых санкций против России из-за предложенных западными государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Страны Балтии и Польша блокируют новые санкции для России
По его словам, исключения могут стать возможностью для обхода санкций.
"Если была бы создана политическая лазейка такого масштаба, которую одобрили бы все страны ЕС, она была бы использована не только для решения этих конкретных вопросов, но и, возможно, даже для большого обхода санкций", - заявил глава литовской дипломатии.
По словам Ландсбергиса, Литва и Польша остановили принятие девятого пакета, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.
Издание Financial Times сообщило, что Германия, Франция и Нидерланды предложили исключения из санкций, а некоторые другие страны Западной Европы также выразили свою поддержку этой инициативе.
По словам министра, предлагаемые исключения ослабляют девятый пакет санкций против России, вводимый в связи с ее продолжающимся вторжением в Украину.
"По нашим оценкам, те исключения, которые предусмотрены, на самом деле существенно снижают значение девятого пакета", - сказал Ландсбергис.
Он не назвал страны, которые предлагают исключения. По словам министра, первоначально исключения были предложены полутора тысячам российских частных лиц и компаний, но позже список был сокращен.
"Изначально это был список из полутора тысяч физических лиц и компаний, сейчас он сузился до нескольких, для которых будут высвобождаться частные средства, если государства определят связь между этими средствами и продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как именно частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью, мы поднимали этот вопрос", - сказал Ландсбергис.
"В мире существует нарратив, продвигаемый Россией, что санкции Евросоюза как-то ответственны за рост цен на продовольствие, особенно в странах третьего мира, хотя всем прекрасно известно, что никакое сельскохозяйственное производство не под санкциями и это никак не связано. Некоторые олигархи и компании, связанные с бизнесом удобрений, попали под санкции", - пояснила она журналистам в Сейме в четверг.
Западные страны ЕС опасаются, что последние санкции против России будут препятствовать торговле зерном и удобрениями, предлагают применять исключения к этим сделкам, но Ландсбергис говорит, что в конкретных случаях можно было бы использовать разъяснение Европейской комиссии, как это было сделано в случае с калининградским транзитом через Литву.
"Мы понимаем озабоченность европейских партнеров в каких-то конкретных случаях, где могут быть определенные проблемы, когда банки отказывают в проведении платежей, в транзите или что-то еще. Однако, по мнению нашего правительства, такие конкретные случаи действительно могут быть решены путем разъяснений Европейской комиссии, как это было в Литве", - сказал Ландсбергис.
Financial Times сообщает, что Испания, Бельгия и Португалия также присоединяются к документу, предлагающему исключения.
В документе говорится, что грузы в настоящее время задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются заключения сделок с российскими компаниями, принадлежащими лицам, находящимся под санкциями, что может привести к нарушению цепочек поставок удобрений и продуктов питания.
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