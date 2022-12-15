Европейский центробанк снова повысил базовую процентную ставку

Также ЕЦБ повысил ставку по депозитам овернайт до 2% и ставку по кредитам овернайт до 2,75%. Обе ставки увеличены на 0,5 процентного пункта.

ЕЦБ повышает процентные ставки четвертый раз подряд.

21 июля совет ЕЦБ впервые за 11 лет в целях борьбы с высокой инфляцией принял решение повысить ставки на 0,5 процентного пункта, а на двух последующих заседаниях все три ставки были повышены на 0,75 процентного пункта.

"Инфляция все еще остается слишком высокой и, по прогнозам, будет сохраняться выше целевого показателя ЕЦБ и впредь. Процентные ставки придется существенно повышать в стабильном темпе", - говорится в заявлении совета ЕЦБ.

Как сообщалось, годовая инфляция в еврозоне в ноябре снизилась до 10% по сравнению с 10,6% в октябре, что стало первым снижением за 17 месяцев. Однако, несмотря на это снижение, инфляция в еврозоне остается в десять раз выше целевого показателя ЕЦБ.

ЕЦБ снизил прогноз роста экономики еврозоны на следующий год

ЕЦБ в четверг также снизил прогноз роста экономики еврозоны на следующий год. ЕЦБ прогнозирует, что в 2023 году рост экономики еврозоны составит 0,5%, а не 0,9%, как прогнозировалось ранее.

По оценкам банка, в текущем и следующем кварталах экономику еврозоны ожидает спад с учетом энергетического кризиса, слабой экономической активности в мире и более сложных условий финансирования.

В то же время ЕЦБ прогнозирует, что в этом году рост экономики еврозоны составит 3,4%, а в 2024 году - 1,9%. Инфляция в еврозоне составит 8,4% в этом году, в следующем году снизится до 6,3%, а в 2024 году - до 3,4%.

Банк также опубликовал первый прогноз инфляции на 2025 год, ожидая роста потребительских цен на 2,3%.