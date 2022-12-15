Для всех потребителей: с 1 января подорожает распределение газа

Изменение тарифов на распределение обусловлено значительным увеличением цены природного газа и сокращением объема потребления.

Тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Фиксированная часть тарифов, или плата за подключение, увеличится на 22% для всех групп потребителей газа, в то время как увеличение переменной части тарифов будет разным для каждой группы в зависимости от изменений среднего потребления за три года. Это также коснется потребителей по сезонным тарифам, которые потребляют 85% природного газа в период с 1 мая по 30 ноября.

Влияние изменений тарифов Gaso на конечные счета связанных пользователей AS Latvijas gāze, то есть домохозяйств, будет относительно небольшим.

Согласно опубликованным 9 декабря Latvijas gāze в официальном издании Latvijas Vēstnesis новым тарифам для населения на первое полугодие 2023 года, в которые уже включены новые тарифы Gaso, ежемесячные платежи для домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи, увеличатся на 1,53 евро или 14%, а для домохозяйств, использующих природный газ для отопления, - на 4,50 евро или 2%.