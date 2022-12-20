Работодатели не поддерживают повышение минимальной зарплаты в строительной отрасли

Для повышения размера минимальной заработной платы требовалось единогласное голосование членов комитета.

Генеральным соглашением строительной отрасли от 3 ноября 2019 года установлено, что минимальная месячная заработная плата занятых в строительстве составляет 780 евро, а почасовая ставка - 4,67 евро. Предложение LBNA предусматривало повышение минимальной месячной заработной платы строителей до 930 евро и повышение минимальной почасовой ставки до 5,57 евро с 1 апреля 2023 года.

По мнению LBNA, решение не повышать минимальную заработную плату в строительной отрасли означает поощрение роста теневой экономики, нехватки рабочей силы и недобросовестной конкуренции в отрасли.

Представители LBNA поясняют, что договоренность о действующем в отрасли размере минимальной зарплаты была достигнута четыре года назад на основании данных 2016 года, что уже не соответствует ситуации в строительной отрасли, поскольку инфляция почти вдвое снизила реальный рость зарплат за шесть лет.

Представители LBNA также отмечают, что в строительной отрасли самая высокая доля теневой экономики - 31,2%. Минимальная заработная плата напрямую связана с основным компонентом теневой экономики - заработной платой "в конвертах". Работодатели в отрасли жалуются на нехватку квалифицированной рабочей силы, но минимальная заработная плата является важным механизмом привлечения рабочих и студентов в отрасль.

Представители LBNA подчеркивают, что на расстоянии двухчасового полета минимальная заработная плата строителей в 2,3-3,5 раза выше - 12,85-19,42 евро в час.

Для того чтобы генеральное соглашение отвечало потребностям отрасли, подписавшие его стороны предусмотрели создание комитета сторон генерального соглашения, или Комитета. Комитет состоит из четырех представителей с каждой стороны - четырех представителей профсоюзов и четырех представителей работодателей.

Подписавшие генеральное соглашение уже два года назад платили предложенную LBNA минимальную заработную плату.