Члены комитета по генеральному соглашению строительной отрасли из Латвийского партнерства строительных подрядчиков, организации Latvijas Ceļu būvētājs и Латвийской ассоциации строителей во вторник не поддержали повышение минимальной заработной платы в отрасли с 2023 года, сообщили в Латвийском профсоюзе строительной отрасли (LBNA).
Работодатели не поддерживают повышение минимальной зарплаты в строительной отрасли
Для повышения размера минимальной заработной платы требовалось единогласное голосование членов комитета.
Генеральным соглашением строительной отрасли от 3 ноября 2019 года установлено, что минимальная месячная заработная плата занятых в строительстве составляет 780 евро, а почасовая ставка - 4,67 евро. Предложение LBNA предусматривало повышение минимальной месячной заработной платы строителей до 930 евро и повышение минимальной почасовой ставки до 5,57 евро с 1 апреля 2023 года.
По мнению LBNA, решение не повышать минимальную заработную плату в строительной отрасли означает поощрение роста теневой экономики, нехватки рабочей силы и недобросовестной конкуренции в отрасли.
Представители LBNA поясняют, что договоренность о действующем в отрасли размере минимальной зарплаты была достигнута четыре года назад на основании данных 2016 года, что уже не соответствует ситуации в строительной отрасли, поскольку инфляция почти вдвое снизила реальный рость зарплат за шесть лет.
Представители LBNA также отмечают, что в строительной отрасли самая высокая доля теневой экономики - 31,2%. Минимальная заработная плата напрямую связана с основным компонентом теневой экономики - заработной платой "в конвертах". Работодатели в отрасли жалуются на нехватку квалифицированной рабочей силы, но минимальная заработная плата является важным механизмом привлечения рабочих и студентов в отрасль.
Представители LBNA подчеркивают, что на расстоянии двухчасового полета минимальная заработная плата строителей в 2,3-3,5 раза выше - 12,85-19,42 евро в час.
Для того чтобы генеральное соглашение отвечало потребностям отрасли, подписавшие его стороны предусмотрели создание комитета сторон генерального соглашения, или Комитета. Комитет состоит из четырех представителей с каждой стороны - четырех представителей профсоюзов и четырех представителей работодателей.
Подписавшие генеральное соглашение уже два года назад платили предложенную LBNA минимальную заработную плату.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!