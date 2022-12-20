В целях укрепления и развития экосистемы социального предпринимательства в Латвии Министерство благосостояния начинает масштабный цикл мероприятий "Вместе развиваем социальное предпринимательство!", сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникаций министерства Эгил Зариньш.
Минблаг начинает масштабный цикл мероприятий по развитию социального предпринимательства
Мероприятия цикла предназначены для различных целевых аудиторий: действующих и будущих социальных предпринимателей, представителей отрасли, самоуправлений, инвесторов и политиков, молодежи, участников бизнес-инкубаторов и организаций, имеющих возможности и ресурсы для создания благоприятной для социального предпринимательства среды.
Действующие социальные предприятия, которые хотят увеличить свое социальное влияние и укрепить бизнес-модель, получат возможность принять участие в восьмимесячной программе социальной бизнес-инкубации. Подача заявок начнется уже в первую неделю января.
Помимо инкубационной программы, социальные предприятия смогут получить индивидуальную поддержку по измерению и управлению социальным воздействием, а летом пройдет нетворкинг - мероприятия для обмена опытом и информацией. Кроме того, действующие и будущие социальные предприниматели смогут получить консультации по привлечению инвестиций и различным другим темам.
В программе акселерации социального предпринимательства смогут принять участие физические и юридические лица, у которых есть идея социального предпринимательства или которые в настоящее время реализуют социальный проект и хотели бы превратить его в устойчивый и прибыльный бизнес. Ее цель - предоставить знания и индивидуальную экспертную поддержку начинающим социальным предпринимателям на пути от идеи к устойчивому бизнес-плану, способствуя личностному росту участников и пониманию природы предпринимательской деятельности. Подача заявок на участие в этой программе также начнется в первую неделю января 2023 года.
Осенью 2023 года запланирован интенсивный курс семинаров для успешного начала социального предпринимательства "Школа социального предпринимательства".
В целях развития сотрудничества между социальными предприятиями, различными организациями, регионами планирования, государственными и муниципальными учреждениями будут организованы региональные центры для разработки планов дальнейшего развития отрасли. Организации и различные заинтересованные группы, которые потенциально могут развиваться как социальные предприятия, будут приглашены для участия в практических семинарах по моделированию социального бизнеса.
В рамках цикла мероприятий также планируется подача предложений для интеграции аспектов социального предпринимательства и социальной экономики в документы планирования и мероприятия других сфер.
Различные мероприятия продлятся до ноября 2023 года. Они будут реализованы в сотрудничестве с отраслевыми организациями - Латвийской ассоциацией социального предпринимательства, обществами New Door, Reach for Change Latvia и социальным предприятием Visas Iespējas.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!