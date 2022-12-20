Минблаг начинает масштабный цикл мероприятий по развитию социального предпринимательства

Помимо инкубационной программы, социальные предприятия смогут получить индивидуальную поддержку по измерению и управлению социальным воздействием, а летом пройдет нетворкинг - мероприятия для обмена опытом и информацией. Кроме того, действующие и будущие социальные предприниматели смогут получить консультации по привлечению инвестиций и различным другим темам.

В программе акселерации социального предпринимательства смогут принять участие физические и юридические лица, у которых есть идея социального предпринимательства или которые в настоящее время реализуют социальный проект и хотели бы превратить его в устойчивый и прибыльный бизнес. Ее цель - предоставить знания и индивидуальную экспертную поддержку начинающим социальным предпринимателям на пути от идеи к устойчивому бизнес-плану, способствуя личностному росту участников и пониманию природы предпринимательской деятельности. Подача заявок на участие в этой программе также начнется в первую неделю января 2023 года.