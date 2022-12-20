"Тела родителей лежали на улице не один день". Как война в Украине оставляет сиротами тысячи детей

Владимир Вовк говорит, что за время с начала полномасштабной войны из более чем тысячи детей, родители которых погибли, к началу декабря усыновили 54, других приютили родные и близкие.

Оля и Андрей. Отец письменно отказался от эвакуации

После деоккупации Лимана при обстреле в соседнем селе Торецкое погиб от обломков ракеты отец двоих детей, Оли и Андрея, 10 и 9 лет. Их мама скончалась за несколько лет до начала войны.

Незадолго до гибели отец подписал бумагу с отказом от эвакуации.

"Детей сразу же забрала их взрослая сестра, потом их отвезли на реабилитацию в Закарпатскую область, - рассказывает Наталья Тимофеева. - Сестра по семейным обстоятельствам не смогла взять их под опеку, поэтому с помощью социальных служб детей познакомили с другой семьей - муж и жена, которые уже имели приемного ребенка. Они тоже из Лимана, но вовремя эвакуировались. Сейчас дети вместе с новой семьей во Львове".

Фото: НАЦПОЛІЦІЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Нельзя "отвязать" от войны

Всего за время войны в Украине более 5,8 тысяч детей получили статус лишенных родительской опеки. Такие данные на 1 декабря приводит представитель Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк.