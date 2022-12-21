США на 20% увеличат оборонную помощь странам Балтии

В целом США в своем оборонном бюджете выделят для поддержки подверженных российской агрессии стран 350 млн долларов.

"Это решение является примером долгосрочной и твердой поддержки балтийских стран со стороны США. Мы со своей стороны добились в этом году существенных успехов в сфере повышения оборонных затрат и развития обороны, а поддержка США позволит нам еще лучше развивать самостоятельную обороноспособность", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Кроме того, в Эстонию прибыли дополнительные войска и мощности из США, что дополнительно укрепляет нашу оборонительную позицию и повысит не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона", - сказал Певкур.

Принятое во вторник решение также предусматривает выделение 35 млн долларов Польше, 30 млн долларов - Румынии, 20 млн долларов - Болгарии, 40 млн долларов - Грузии. Финансирование осуществляется на базе проектов, выполнение которых координируется европейским командованием вооруженных сил США.

В поддержку Украины США выделят дополнительно 300 млн долларов сверх уже выделенных 9 млрд долларов.

Учрежденная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности позволяет США системно поддерживать развитие самостоятельной обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы и их сотрудничество. В прошлом году в рамках этой инициативы балтийским странам было выделено 169 млн долларов США.

Благодаря поддержке со стороны США Эстония, Латвия и Литва смогли быстрее, чем планировалось, осуществить ряд проектов в сфере военной инфраструктуры и развития обороноспособности. Они были преимущественно сфокусированы на возможностях в сфере проведения спецопераций, противовоздушной защиты, запасов боеприпасов, осведомленности об обстановке на море и стрельбы с закрытых позиций большой дальности.