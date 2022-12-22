Поставка новых электропоездов в Латвию может задержаться на несколько месяцев

Причины задержки - необходимость сборки доставленных автомобильным транспортом поездов в Риге, объясняет Беднарж и напоминает, что первоначальный план Škoda Vagonka был другим, но из-за войны в Украине его пришлось изменить, и война до сих пор влияет не только на ход работ по изготовлению первого поезда, но и на серийные поставки следующих поездов.

Škoda Vagonka вместе с латвийскими партнерами ищет решения, но ситуация неординарная, и нельзя исключать дальнейших задержек, отмечает Беднарж.

Он пояснил, что на подписанный с Pasažieru vilciens контракт негативно повлияла пандемия Covid-19, которая нарушила ход технической и материальной подготовки проектов, поставки некоторых субподрядчиков и сократила производственные мощности. Ограничения на поездки и антиковидные меры в других странах также сыграли свою роль.

В свою очередь, боевые действия в Украине существенно повлияли на транспортировку поездов в Латвию. Из-за соответствующей ширины железнодорожной колеи Škoda Vagonka планировала перевозить поезда по железной дороге с востока Словакии, где проходили испытания, через Украину. Когда ситуация изменилась, компании пришлось отказаться от своего намерения, и вместо этого было решено перевозить разобранные составы автомобильным транспортом, а затем собирать их в Риге, на что требуется гораздо больше времени.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы задержки были как можно короче, но есть некоторые объективные обстоятельства, не зависящие от нас", - добавляет Беднарж.

Как сообщалось, первый новый электропоезд прибыл в Ригу в конце июня 2022 года.

На данный момент в Ригу доставлено пять электропоездов.

Ранее предполагалось, что Pasažieru vilciens получит все 32 электропоезда, которые будут полностью готовы к перевозке пассажиров, до конца 2023 года.

Галерея: В Ригу доставили первые электропоезда