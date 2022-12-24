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Трукснис на посту советника будет получать больше, чем зарабатывал на посту мэра

rus.tvnet.lv
Трукснис на посту советника будет получать больше, чем зарабатывал на посту мэра
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Гатис Трукснис
Гатис Трукснис Фото: Zane Bitere/LETA

22 декабря депутаты Юрмальской думы на внеочередном заседании повысили себе зарплаты. Несмотря на то, что ответственное за самоуправления Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM) признало, что повышение зарплат законно, в обществе произошедшее восприняли неоднозначно, сообщают "Новости TV3".

Мэр Юрмалы Рита Спроге с будущего года будет получать 5915 евро в месяц. В этом году зарплата председателя думы составляла 3852 евро, таким образом, ее зарплата была увеличена на 54%. Заместитель мэра Янис Лединьш вместо нынешних 3386 евро будет получать 4550 евро, что на 34% больше. Повышение зарплат ожидается и у глав комитетов и депутатов думы.

Советник мэра Юрмалы, прошлый градоначальник Гатис Трукснис в дальнейшем будет получать зарплату в размере 4732 евро, хотя ранее на посту мэра он получал меньше - 3852 евро. Повышены зарплаты и остальным сотрудникам думы.

Опрошенные TV3 юрмальчане повышение зарплат воспринимают по-разному: одни называют это бесстыдством, а другие указывают, что, если дума будет заботиться о городе и жителях, то такие действия допустимы.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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