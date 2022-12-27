Компания по управлению вложениями Indexo подала заявку в Комиссию рынка финансов и капитала (FKTK) на получение банковской лицензии, говорится в сообщении Indexo фондовой бирже Nasdaq Riga.
Indexo подала заявку в FKTK на получение банковской лицензии
Представители компании указывают, что заявление кредитной организации на получение лицензии содержит обязательные разделы, а именно учредительные документы нового банка, предлагаемый бизнес-план банка, разделы о клиентской политике, кредитной политике, политике аутсорсинга, управления рисками и др., а также сведения и документы об акционерах и кандидатах на должности.
- говорит Валдис Сикснис, председатель правления и один из основателей Indexo.
Indexo в настоящее время не прогнозирует сроки получения лицензии, учитывая, насколько трудоемким и сложным может быть процесс лицензирования новой кредитной организации. Планируется, что вскоре после получения лицензии банк Indexo начнет работу - сначала в сегменте частных лиц, а затем компаний.
19 декабря 2022 года было зарегистрировано дочернее предприятие Indexo АО IDX1R, которое впоследствии станет банком Indexo. Основной капитал новой компании составляет два миллиона евро.
В правление IDX1R назначен Сикснис, а в совет вошли руководитель проекта банка Indexo Тина Кукка, руководитель по развитию сегмента частных лиц Владимир Болбатс, соучредитель и член правления Indexo Хенрик Кармо.
Для получения лицензии кредитного учреждения требуется согласие Европейского центрального банка по предложению FKTK.
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