Indexo подала заявку в FKTK на получение банковской лицензии

Представители компании указывают, что заявление кредитной организации на получение лицензии содержит обязательные разделы, а именно учредительные документы нового банка, предлагаемый бизнес-план банка, разделы о клиентской политике, кредитной политике, политике аутсорсинга, управления рисками и др., а также сведения и документы об акционерах и кандидатах на должности.

"Это важный, но только первый шаг в процессе лицензирования нового банка Indexo - сейчас мы готовы к тесному сотрудничеству с FKTK и Европейским центральным банком (ЕЦБ) для продвижения к получению лицензии",

- говорит Валдис Сикснис, председатель правления и один из основателей Indexo.

Indexo в настоящее время не прогнозирует сроки получения лицензии, учитывая, насколько трудоемким и сложным может быть процесс лицензирования новой кредитной организации. Планируется, что вскоре после получения лицензии банк Indexo начнет работу - сначала в сегменте частных лиц, а затем компаний.

19 декабря 2022 года было зарегистрировано дочернее предприятие Indexo АО IDX1R, которое впоследствии станет банком Indexo. Основной капитал новой компании составляет два миллиона евро.

В правление IDX1R назначен Сикснис, а в совет вошли руководитель проекта банка Indexo Тина Кукка, руководитель по развитию сегмента частных лиц Владимир Болбатс, соучредитель и член правления Indexo Хенрик Кармо.

Для получения лицензии кредитного учреждения требуется согласие Европейского центрального банка по предложению FKTK.