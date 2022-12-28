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Теперь у Dienas bizness будет три владельца

rus.tvnet.lv/LETA
Теперь у Dienas bizness будет три владельца
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Газета Dienas Bizness. Иллюстративное фото
Газета Dienas Bizness. Иллюстративное фото Фото: Ieva Čīka/LETA

Произошли изменения в составе владельцев Izdevniecība Dienas bizness (Издательство Dienas bizness). Отныне предприятие будет принадлежать главному редактору газеты Diena Гатису Маджиньшу, предпринимателю Майту Лайдве и предыдущему владельцу Эдгару Котсу, сообщили агентству LETA в компании.

До сих пор единственным владельцем Izdevniecība Dienas bizness был Котс, которому в будущем будет принадлежать 24% долей капитала компании, при этом Маджиньшу будет принадлежать 24%, а Лайдве - 52%.

В ближайшие дни сделка будет утверждена в Регистре предприятий.

Представители Izdevniecība "Dienas bizness также сообщают, что по завершении процесса реструктуризации медиагруппы, начатого этой весной, с января 2023 года газета Diena и связанные с ней печатные издания будут издаваться Izdevniecība Dienas bizness, которое стало пользователем соответствующих товарных знаков. Также компания в дальнейшем будет вести новостные порталы diena.lv и db.lv.

Компания сообщает, что с 1 января 2023 года Маджиньш станет главным редактором Izdevniecība Dienas bizness.

Главный редактор газеты Diena Маджиньш был назначен в правление Izdevniecība Dienas bizness 22 декабря.

В правление Izdevniecība Dienas bizness войдут председатель правления Котс и член правления Маджиньш.

В 2021 году Izdevniecība Dienas bizness работало с оборотом 744 205 евро, что на 16,1% меньше, чем годом ранее, но издательство получило прибыль в размере 126 077 евро, в отличие от убытков годом ранее.

Izdevniecība Dienas bizness зарегистрировано в 1993 году. Единственным владельцем компании является Котс, которому также принадлежат Izdevniecība Dienas Žurnāli, Radio TV, Izdevniecība Dienas mediji.

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