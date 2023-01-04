Lursoft: в Латвии зарегистрировано наименьшее количество фирм с 2004 года

Lursoft отмечает, что регистрация новых предприятий начала в Латвии снижаться во время пандемии Covid-19. В 2020 году было зарегистрировано 8939 новых предприятий, что на 14,4% меньше, чем годом ранее, в 2021 году количество зарегистрированных предприятий увеличилось на 3,2% - до 9227, а в 2022 году вновь уменьшилось на 4,3% по сравнению с годом ранее.

В то же время в прошлом году уменьшилось и количество ликвидированных предприятий - было ликвидировано 10 959 предприятий, что на 22,6% меньше, чем в 2021 году (14 157).

Больше всего предприятий в 2022 году было ликвидировано в Риге (5710), Огре (280) и Даугавпилсе (275).

Как отмечает Lursoft, также имеет тенденцию к уменьшению общий уставный капитал новых предприятий - в 2021 году он составил 243,49 млн евро, а в прошлом году - всего 63,92 млн евро. Уставный капитал крупнейшего зарегистрированного в 2021 году предприятия JT Offices составлял 130,24 млн евро, в то время как крупнейшей компании в прошлом году - 5 млн евро.