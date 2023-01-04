В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 8826 новых предприятий, что на 4,3% меньше, чем в 2021 году. Это самое маленькое количество новых предприятий с 2004 года, свидетельствуют данные Lursoft.
Lursoft: в Латвии зарегистрировано наименьшее количество фирм с 2004 года
Lursoft отмечает, что регистрация новых предприятий начала в Латвии снижаться во время пандемии Covid-19. В 2020 году было зарегистрировано 8939 новых предприятий, что на 14,4% меньше, чем годом ранее, в 2021 году количество зарегистрированных предприятий увеличилось на 3,2% - до 9227, а в 2022 году вновь уменьшилось на 4,3% по сравнению с годом ранее.
В то же время в прошлом году уменьшилось и количество ликвидированных предприятий - было ликвидировано 10 959 предприятий, что на 22,6% меньше, чем в 2021 году (14 157).
Больше всего предприятий в 2022 году было ликвидировано в Риге (5710), Огре (280) и Даугавпилсе (275).
Как отмечает Lursoft, также имеет тенденцию к уменьшению общий уставный капитал новых предприятий - в 2021 году он составил 243,49 млн евро, а в прошлом году - всего 63,92 млн евро. Уставный капитал крупнейшего зарегистрированного в 2021 году предприятия JT Offices составлял 130,24 млн евро, в то время как крупнейшей компании в прошлом году - 5 млн евро.
48,5% всех новых предприятий в 2022 году были зарегистрированы в Риге, но самый большой уставный капитал был у двух предприятий за пределами столицы - у зарегистрированного в Южнокурземском крае RR Baltic Holding (5 млн евро) и у Puto в Ропажском крае (4,49 млн евро).
Третье место по размеру уставного капитала в прошлом году занимает Zaķusalas krastmala 19 - 3,2 млн евро, далее следуют Ignitis renewables Latvia - 2 млн евро, Latvijas vēja parki - 2 млн евро, IDX1R - 2 млн евро, Univer - 1,78 млн евро, RTK - 1,67 млн евро, Mena 1 - 1,5 млн евро, Red Riga - 1,25 млн евро.
У 62,7% из зарегистрированных в прошлом году обществ с ограниченной ответственностью (SIA) уставный капитал составлял менее 2800 евро, при этом у четырех предприятий - менее 1 евро.
Наименьший уставный капитал в размере 1 цента - у зарегистрированного в Салдусском крае MS Markets, основная деятельность которого связана с розничной торговлей в интернете. GubGub с уставным капиталом 2 цента также работает в розничной торговле, Akmenssaule с уставным капиталом 50 центов - в сфере производства электроэнергии, а Betas konusnīca с уставным капиталом 10 центов производит кондитерские изделия.
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