В центре Лиепаи, на улице Лиела, 12, закрылась одна из старейших кондитерских города - Puķītes, которая в декабре отпраздновала свое 30-летие, сообщает портал liepajniekiem.lv.
"Больше не надо служить этому государству": закрылась популярная кондитерская в Лиепае
"Двери Puķītes закрыты навсегда", - говорит владелица кондитерской Гинта Клинтс.
SIA Puķītes 2 начало свою деятельность как крестьянское хозяйство в декабре 1992 года. В 1993 году компания начала выпекать булочки, крендели и другие сладости, став лидером отрасли в Курземе.
В декабре 2012 года в производственных помещениях Puķītes 2 в Гробине вспыхнул пожар.
Фабрика сильно пострадала, но даже после этой катастрофы владельцы не сдались, продолжив свою деятельность и сохранив рабочие места.
До недавнего времени Puķītes смотрела в будущее с оптимизмом, надеясь, что 30-летний юбилей станет следующей отправной точкой. Однако из-за резкого роста цен на электроэнергию компания больше не видит возможности продолжать работу.
"Мы не можем установить динамическую цену на булочки. Для нас электричество подорожало в пять раз, потом дважды в четыре раза.
Когда мы хотели разделить платеж, нам сказали: чтобы это сделать, надо заплатить тысячи. Тогда мы поняли, что больше не надо служить этому государству!" - отметила Клинтс.
Статья перепечатывается с разрешения портала liepajniekiem.lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!