"Больше не надо служить этому государству": закрылась популярная кондитерская в Лиепае

"Двери Puķītes закрыты навсегда", - говорит владелица кондитерской Гинта Клинтс.

SIA Puķītes 2 начало свою деятельность как крестьянское хозяйство в декабре 1992 года. В 1993 году компания начала выпекать булочки, крендели и другие сладости, став лидером отрасли в Курземе.

В декабре 2012 года в производственных помещениях Puķītes 2 в Гробине вспыхнул пожар.

Фабрика сильно пострадала, но даже после этой катастрофы владельцы не сдались, продолжив свою деятельность и сохранив рабочие места.

После 30 лет работы популярная кондитерская Puķītes закрыта Фото: Egons Zīverts/liepajniekiem.lv

До недавнего времени Puķītes смотрела в будущее с оптимизмом, надеясь, что 30-летний юбилей станет следующей отправной точкой. Однако из-за резкого роста цен на электроэнергию компания больше не видит возможности продолжать работу.

"Мы не можем установить динамическую цену на булочки. Для нас электричество подорожало в пять раз, потом дважды в четыре раза.

Когда мы хотели разделить платеж, нам сказали: чтобы это сделать, надо заплатить тысячи. Тогда мы поняли, что больше не надо служить этому государству!" - отметила Клинтс.

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