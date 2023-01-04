Видео ⟩ В Юрмале таромат не выдал чек за сданные бутылки. Магазин дает комментарий

Наталья говорит, что муж сдал собранные бутылки, но таромат не выдал чек.

Растерявшись, мужчина обратился к охраннику, который не знал, что делать. Продавцы в магазине тоже не знали, чем помочь. Учитывая, что было семь часов вечера, ответственное лицо уже ушло. Муж Натальи вернулся домой с пустыми руками.

Команда Bez Tabu отправилась в торговый центр Liedags в Юрмале, чтобы выяснить, где осталось доказательство того, что бутылки были сданы.

Выяснилось, что таромат снова в рабочем состоянии, а на сданные бутылки был выдан чек. В магазине сказали, что не стоило волноваться, чек никуда не пропал, а мужа Натальи попросили зайти в магазин.

Если возникла такая ситуация и сотрудники магазина не могут помочь решить проблему, вы можете обратиться к обслуживающему персоналу депозитной системы в письменной форме, написав на адрес электронной почты jautajumi@dio.lv, указав конкретный магазин.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)