Вопрос гарантированного государством минимального дохода очень важен и требует безотлагательного решения, заверил в интервью онлайн-журналу KLIK новый министр финансов Арвил Ашераденс.
Новый министр финансов: порог гарантированного минимального дохода будет повышен
Размер гарантированного минимального дохода стал особенно актуальным в последние месяцы с учетом роста стоимости жизни. За последние годы по этому поводу было несколько постановлений Конституционного суда, а в 2022-м было возбуждено дело о нормах, определяющих минимальный порог дохода и период его пересмотра. И сейчас, похоже, этот вопрос не будет заметен под ковер.
"Мы должны создать фиксированную систему гарантированного минимального дохода", - высказался Ашераденс, признав, что действующая система "немного плавает".
По его словам, приоритетом является обеспечение людей уровнем дохода, который может покрыть основные потребности. "Есть установленный минимальный уровень дохода, и если ваш доход ниже него, то государство обязано компенсировать разницу", - считает министр.
Из сказанного следует, что порог минимального дохода будет повышен, но пока министр не говорит, каким он может быть.
Хотя очевидно, что обеспечение адекватного минимального порога дохода не будет маленькой статьей бюджета, Ашераденс считает, что это необходимо, и метод определения уровня должен определяться законом, а не политическими договоренностями. Гарантированный минимальный доход распространяется на все группы населения - пенсионеров, людей с инвалидностью и др.
Ашераденс также напомнил, что до сих пор Латвия подвергалась основательной критике со стороны Еврокомиссии за проблемы в этой сфере.
Закон о социальных услугах и соцпомощи гласит, что порог гарантированного минимального дохода составляет 109 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 76 евро для остальных лиц. Однако часть вторая Закона "О социальном обеспечении" предусматривает, что порог минимального дохода составляет 109 евро, а пересматривать его нужно не реже одного раза в три года.
Ранее Конституционный суд постановил, что статьи 1 и 109 Конституции обязывают государство создать систему социального обеспечения, которая позволила бы каждому человеку жить в соответствии с человеческим достоинством. В свою очередь, по заявлению 20 депутатов Сейма, 2-я коллегия Конституционного суда летом 2022 года возбудила дело о соблюдении части первой статьи 33 Закона о социальных услугах и соцпомощи и частях второй и третей статьи 2.2 Закона о социальном обеспечении с 1 и 109 статьями Конституции. Срок подготовки дела - 23 января текущего года.
По данным Главного статистического управления, в 2021 году порог риска бедности в Латвии достиг 513 евро в месяц на домохозяйство из одного человека. В 2020 году он составлял 472 евро в месяц.
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