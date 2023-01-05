Новый министр финансов: порог гарантированного минимального дохода будет повышен

Ашераденс также напомнил, что до сих пор Латвия подвергалась основательной критике со стороны Еврокомиссии за проблемы в этой сфере.

Закон о социальных услугах и соцпомощи гласит, что порог гарантированного минимального дохода составляет 109 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 76 евро для остальных лиц. Однако часть вторая Закона "О социальном обеспечении" предусматривает, что порог минимального дохода составляет 109 евро, а пересматривать его нужно не реже одного раза в три года.

Ранее Конституционный суд постановил, что статьи 1 и 109 Конституции обязывают государство создать систему социального обеспечения, которая позволила бы каждому человеку жить в соответствии с человеческим достоинством. В свою очередь, по заявлению 20 депутатов Сейма, 2-я коллегия Конституционного суда летом 2022 года возбудила дело о соблюдении части первой статьи 33 Закона о социальных услугах и соцпомощи и частях второй и третей статьи 2.2 Закона о социальном обеспечении с 1 и 109 статьями Конституции. Срок подготовки дела - 23 января текущего года.

По данным Главного статистического управления, в 2021 году порог риска бедности в Латвии достиг 513 евро в месяц на домохозяйство из одного человека. В 2020 году он составлял 472 евро в месяц.