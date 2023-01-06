Министр: учителя должны зарабатывать по три тысячи евро на руки

Подчеркнув, что это мнение не партии и правительства, а лично ее, Чакша заявила, что такая оплата сделает профессию конкурентоспособной. Также министр отметила важную роль оплаты труда в отношении к педагогам и учебным заведениям.

При этом Чакша не обещает, что высокого уровня оплаты труда педагогов можно будет достичь сразу. "Однако, если мы посмотрим на Эстонию и Литву, мы, конечно, должны двигаться в сторону [повышения] оплаты труда учителей", - сказала она.

Как сообщалось, в сентябре Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA), угрожая бессрочной забастовкой, достиг соглашения с правительством по вопросам изменения заработной платы и нагрузки педагогов. Также соглашение предусматривало, что с нового учебного года воспитатели перейдут на 36-часовую рабочую неделю, где 65% времени составляют контактные часы, а 35% отводятся на прочую работу.

Минимальная заработная плата для педагогов составит 1080 евро. Заработная плата педагогов дошкольных учреждений будет повышена на 100 евро и достигнет 1070 евро. В свою очередь, с 1 сентября последние перейдут на баланс нагрузки "34+6".