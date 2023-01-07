В Латвии критически не хватает водителей пассажирских автобусов

Tukuma auto планировала в пятницу, 6 января, отменить девять рейсов региональных маршрутов в районе Прейли из-за отсутствия водителей автобусов. Но позже перевозчик нашел решение и не стал отменять эти рейсы.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш утверждает, что в прошлом году было выполнено 99,7% рейсов, что аналогично предыдущим годам. Часто причиной отмены рейсов становилось состояние дорог. В то же время Годиньш признает, что нехватка водителей становится все заметнее.

С другой стороны, Юрис Калниньш, председатель правления Латвийского профсоюза общественных услуг и транспорта LAKRS, подчеркивает, что ситуация плохая, даже критическая. Основная причина отсутствия водителей - зарплата.

Минимальная часовая ставка водителя автобуса составляет около 5 евро. Таким образом, можно зарабатывать около 800 евро в месяц. Калниньш говорит, что ситуация ухудшилась настолько, что многие водители, которые уже проработали много лет, уходят из отрасли.