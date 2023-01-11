Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 17,3%, сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
Инфографика ⟩ Инфляция в Латвии: что дорожает быстрее всего?
При этом в декабре 2022 года потребительские цены в Латвии снизились на 0,5% по сравнению с ноябрем, а за год - в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года - потребительские цены выросли на 20,8%.
Статистическое управление указывает, что наиболее существенное влияние на падение уровня цен в декабре по сравнению с ноябрем оказали товары и услуги, связанные с транспортом (-0,8 п. п.), одежда и обувь (-0,1 п. п.), а также группа различных товаров и услуг (- 0,1 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Наиболее значительный рост цен был на хлеб (+3,7%), на что в основном повлияло закрытие акций на ржаной хлеб. Также подорожали свежие фрукты (+4,5%). После завершения акций подорожали сыр и творог (+2%), фруктовые и овощные соки (+5,5%), растительное масло (+4%), безалкогольные напитки (+5%), макаронные изделия (+3,2%), а также кофе (+0,7%). В течение месяца средний уровень цен вырос на яйца (+3,2%), сухие завтраки (+8,9%), а также свинину (+1%).
С другой стороны, подешевели свежие овощи (-2,2%), в результате акций снизились цены на молоко (-1,8%), мясо птицы (-1,1%), кондитерские изделия (-0,8%) и мороженое ( -2,4%).
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 2,2%. Средний уровень цен на одежду снизился на 2%, а на обувь - на 3,3%, в основном под влиянием акций.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 0,5%. Наиболее значительный рост цен в этой группе в течение месяца был на электроэнергию. Подорожали также теплоэнергия, водоснабжение и канализация. С другой стороны, твердое топливо стало дешевле.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 5,8%, на что существенно повлияло падение цен на топливо на 11,4%. Цены на дизельное топливо снизились на 13,5%, на бензин - на 9,5%, а цены на автогаз остались без изменений. Запчасти и аксессуары для личного автотранспорта, а также подержанные автомобили стали дешевле. С другой стороны, пассажирские авиаперевозки стали дороже.
Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц подорожали на 0,9%. В течение месяца выросли цены на корм для животных, цветы, услуги для отдыха и спорта, художественную литературу. С другой стороны, дешевле стали комплексные услуги отдыха.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,8%. Средства личной гигиены и косметика подешевели в основном за счет акций. С другой стороны, выросли цены на автострахование, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также на финансовые услуги.
В остальных группах потребления наиболее значительное падение цен в течение месяца пришлось на крепкие алкогольные напитки, бытовую химию, неэлектрические кухонные принадлежности. С другой стороны, подорожали услуги мобильной связи, пиво, услуги ресторанов и кафе, стоматологические услуги, услуги доступа в интернет.
Наибольшее повышающее влияние на средний уровень потребительских цен в декабре по сравнению с декабрем 2021 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (7,4 п. п.), товары и услуги, связанные с жильем (7,3 п. п.), транспортом (1,7 п. п.), в группе различных товаров и услуг (0,9 п. п.), на ресторанно-гостиничные услуги (0,7 п. п.), а также на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (0,7 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 29%.
Самое существенное влияние на цены в группе оказали хлеб (+38,9%), кондитерские изделия (+26,4%), мука и крупы (+43,9%), макаронные изделия (+30,8%), рис (+35,4%), сухие завтраки (+27,6%). Подорожали сыр и творог (+34,9%), молочные продукты (+33,5%), молоко (+37,1%), яйца (+27%) и йогурт (+19,1%).
Также выросли цены на вяленое, соленое или копченое мясо (+23,2%), птицу (+36,5%), свинину (+26,2%), мясные продукты (+25,4%) и говядину (+31,9%). За год выросли цены на кофе (+34,1%), свежие фрукты (+27,8%), свежие овощи (+17,6%), сахар (+81,8%), сливочное масло (+31%), растительное масло (+43,1%), шоколад (+22%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+28,9%), мороженое (+18,7%), соусы и приправы (+43,7%), а также фруктовые и овощные соки (+15,9%).
Подорожали прохладительные напитки (+25,2%), соль и специи (+38,5%), замороженная рыба (+33,7%), варенье и мед (+16,6%), сушеные, консервированные или переработанные овощи (+22,4%), сладости (+22,2%), картофель (+12,1%), маргарин (+35,9%), полуфабрикаты (+26,1%), оливковое масло (+21,4%), сухофрукты и орехи (+20,8%), свежая или охлажденная рыба (+16,4%), чай (+18,7%), чипсы (+37,3%), вяленая, копченая или соленая рыба (+22,9%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 6,7%, подорожали пиво, крепкие напитки и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 4,9%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 42,8%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию, твердое топливо, природный газ и электроэнергию. Подорожали услуги водоснабжения, канализации, вывоза мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги по содержанию и ремонту жилья, а также услуги по управлению жилищным фондом. С другой стороны, цены на аренду жилья снизились.
Цены в группе обустройства жилья за год выросли в среднем на 12,7%, в основном за счет роста цен на товары для уборки и ухода за домом, мебель, основную бытовую технику, неэлектрическую кухонную утварь и предметы, а также посуду.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год увеличился на 9,7%. За год подорожали фармацевтическая продукция, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, услуги медицинских аналитических лабораторий и радиологических центров, очки и контактные линзы.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 12,6%, что обусловлено ростом цен на топливо на 17,9%. Дизельное топливо стало дороже на 26,2%, бензин - на 9%, автогаз - на 5,3%. Повышение цен произошло на техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, запасные части и аксессуары для личного транспорта, пассажирский воздушный транспорт, бывшие в пользовании автомобили, пассажирские автоперевозки, а также новые автомобили.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 9,4%. В течение года выросли цены на корм для домашних животных, услуги досуга и спорта, культурные услуги, цветы, канцтовары и принадлежности для рисования, газеты и журналы, а также комплексные услуги отдыха.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги увеличился на 19,1%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 17,7%, услуги столовых - на 19,2% и услуги быстрого питания - на 21%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.
В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 17,5%, на что наиболее существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стоили автострахование, услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, финансовые услуги.
В остальных группах потребления наиболее существенно подорожали услуги связи, одежда, обувь и дошкольное образование.
В 2021 году среднегодовая инфляция в Латвии составила 3,3%, в 2020 году - 0,2%, в 2019 году - 2,8%, а в 2018 году - 2,5%.
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