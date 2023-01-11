Инфографика ⟩ Инфляция в Латвии: что дорожает быстрее всего?

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 2,2%. Средний уровень цен на одежду снизился на 2%, а на обувь - на 3,3%, в основном под влиянием акций.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 0,5%. Наиболее значительный рост цен в этой группе в течение месяца был на электроэнергию. Подорожали также теплоэнергия, водоснабжение и канализация. С другой стороны, твердое топливо стало дешевле.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 5,8%, на что существенно повлияло падение цен на топливо на 11,4%. Цены на дизельное топливо снизились на 13,5%, на бензин - на 9,5%, а цены на автогаз остались без изменений. Запчасти и аксессуары для личного автотранспорта, а также подержанные автомобили стали дешевле. С другой стороны, пассажирские авиаперевозки стали дороже.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц подорожали на 0,9%. В течение месяца выросли цены на корм для животных, цветы, услуги для отдыха и спорта, художественную литературу. С другой стороны, дешевле стали комплексные услуги отдыха.

В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,8%. Средства личной гигиены и косметика подешевели в основном за счет акций. С другой стороны, выросли цены на автострахование, услуги парикмахерских и салонов красоты, а также на финансовые услуги.