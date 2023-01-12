Эстония планирует перенять директиву, согласно которой продавцы топлива должны будут показывать на заправочных станциях, сколько стоит 100-километровая поездка на данном виде топливе, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Äripäev.
Эстония хочет изменить формат цен на топливо: известна главная цель
Таким образом, заправочные станции обязаны отображать затраты для "средних транспортных средств", которые потребуются для проезда на 100 километров. Более широкая цель этого нововведения - побудить водителей покупать более экологически чистые автомобили.
В Минэкономики заявили, что необходимость изменения связана с толкованием Директивы об альтернативных видах топлива, то есть цель состоит в том, чтобы информировать потребителей о стоимости проезда километра транспортного средства на разных видах топлива, в зависимости от вида топлива и размера автомобиля.
Это означает, что если топливо марки 95 стоит 1,63 евро за литр, то при расходе 7 литров/100 км цена топлива на 100-километровую поездку составит 11,41 евро.
Логично, что эта цена фактически будет индивидуальной для каждого автомобиля - чем меньше расход автомобиля, тем ниже цена за 100 километров.
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