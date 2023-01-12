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Эстония хочет изменить формат цен на топливо: известна главная цель

rus.postimees.ee
Эстония хочет изменить формат цен на топливо: известна главная цель
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Цены на топливо на заправочных станциях Circle K неделю назад.
Цены на топливо на заправочных станциях Circle K неделю назад. Фото: Taavi Sepp

Эстония планирует перенять директиву, согласно которой продавцы топлива должны будут показывать на заправочных станциях, сколько стоит 100-километровая поездка на данном виде топливе, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Äripäev.

Таким образом, заправочные станции обязаны отображать затраты для "средних транспортных средств", которые потребуются для проезда на 100 километров. Более широкая цель этого нововведения - побудить водителей покупать более экологически чистые автомобили.

В Минэкономики заявили, что необходимость изменения связана с толкованием Директивы об альтернативных видах топлива, то есть цель состоит в том, чтобы информировать потребителей о стоимости проезда километра транспортного средства на разных видах топлива, в зависимости от вида топлива и размера автомобиля.

Это означает, что если топливо марки 95 стоит 1,63 евро за литр, то при расходе 7 литров/100 км цена топлива на 100-километровую поездку составит 11,41 евро.

Логично, что эта цена фактически будет индивидуальной для каждого автомобиля - чем меньше расход автомобиля, тем ниже цена за 100 километров.

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