Эстония хочет изменить формат цен на топливо: известна главная цель

Таким образом, заправочные станции обязаны отображать затраты для "средних транспортных средств", которые потребуются для проезда на 100 километров. Более широкая цель этого нововведения - побудить водителей покупать более экологически чистые автомобили.

В Минэкономики заявили, что необходимость изменения связана с толкованием Директивы об альтернативных видах топлива, то есть цель состоит в том, чтобы информировать потребителей о стоимости проезда километра транспортного средства на разных видах топлива, в зависимости от вида топлива и размера автомобиля.

Это означает, что если топливо марки 95 стоит 1,63 евро за литр, то при расходе 7 литров/100 км цена топлива на 100-километровую поездку составит 11,41 евро.

Логично, что эта цена фактически будет индивидуальной для каждого автомобиля - чем меньше расход автомобиля, тем ниже цена за 100 километров.