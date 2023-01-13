Газета: Видземский рынок планируют возродить

Жители недоумевают, почему так плохо управляется рынок в самом центре Риги. Здесь следует пояснить, что Видземский рынок является структурным подразделением Rīgas Centrāltirgus, принадлежащего самоуправлению.

Депутат Рижской думы Алия Турлая рассказала, что она работала над возрождением Видземского рынка более двух лет, и теперь проект, кажется, сдвинулся с мертвой точки.

В течение полугода будет разработана детальная концепция развития рынка.

"В конце года мы выделили средства на эту работу из инфраструктурного фонда города", - сказала депутат.

В настоящее время самоуправление рассматривает возможности внешнего финансирования. Больше информации о развитии проекта Турлая обещает в ближайшие шесть месяцев.

Отвечая на вопрос о затратах, она заявила, что пока прогнозировать их сложно.

В декабре прошлого года статус рынка утратили два рижских рынка - Чиекуркалнский и Золитудский.

Золитудский рынок прекратил свою деятельность, и 14 марта 2022 года было выдано разрешение на строительство в этом месте на ул. Эндзелина многоэтажного жилого дома и на снос нынешних зданий. По данным Продовольственно-ветеринарной службы, на Чиекурканлском рынке действуют только три продовольственных предприятия.

Latvijas Avīze не удалось связаться с управляющим Чиекуркалнского рынка LA Tirgi, чтобы получить комментарии.