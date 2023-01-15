Ситуация в Екабпилсе продолжает оставаться в центре внимания. Но в Латвии и мире происходили и другие события. Чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET собрал все самые важные новости за воскресенье, 15 января.
ГЛАВНОЕ ЗА 15 ЯНВАРЯ ⟩ Екабпилс борется с водой, нужно снижать налоги и побег "вагнеровца" в Осло
Новости Латвии:
Необходимы ли изменения в налоговой системе Латвии? Своим видением в эфире "Кто вам платит?" поделились экономист Банка Латвии Олег Красноперов и опытный бизнесмен, руководитель предприятия по производству и торговле сухофруктами Alis Co Александр Литевский.
Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса к 6 часам утра в воскресенье упал на 24 сантиметра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Уровень воды по-прежнему остается очень высоким, почти на 30 сантиметров превышая критическую отметку в 8,4 метра.
К работам по предотвращению последствий наводнения в Екабпилсе в воскресенье, 15 января, была привлечена амфибийная техника Национальных вооруженных сил (NBS) PTS. TVNET отправился в путешествие вместе с представителями военных.
Из-за наводнения в Екабпилсе на три дня будут закрыты школы, сообщил мэр города Райвис Рагайнис на пресс-конференции после заседания Совета по кризисному управлению.
Чтобы заставить лед двигаться, изыскиваются возможности "обмануть" течение Даугавы, рассказал глава Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Пока нет необходимости объявлять режим чрезвычайной ситуации в Екабпилсе из-за наводнения, заявил в воскресенье, 15 января, после заседания Совета по кризисному управлению премьер-министр Кришьянис Кариньш.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за оплату больничных листов из расчета полной зарплаты.
"Ночь была трудной, но теперь наступил условный покой", - сказала в утренней беседе с Apollo.lv представитель Екабпилсского приюта для животных Ингуна Авотиня в воскресенье, 15 января.
За рубежом:
В центральной части Непала разбился самолет с 72 людьми на борту, сообщили официальные лица, добавив, что на данный момент обнаружено не менее 40 тел погибших.
С утра субботы, 14 января, Россия проводит массированные обстрелы городов Украины, сообщает Русская служба BBC. В результате этого произошло обрушение подъезда жилого дома в Днепре, жертвами которого к утру воскресенья стали уже 20 человек.
"Люди были и до сих пор находятся в шоке", - говорит блогер Стен Таливее, который работает в торговом центре Iso Omena в Эспоо (Финляндия). Молодой человек родом из Эстонии, а в Финляндии работает не так давно, пишет Rus.Postimees.
Экоактивисты выступают против сноса деревни и расширения добычи угля, несколько участников акции прорвали оцепление и скрылись в шахтах.
Варшава и Вильнюс призвали Евросоюз ввести ограничения против ядерного сектора РФ в рамках нового пакета санкций. Десятый пакет санкций против России должен быть готов к 24 февраля.
Немецкий производитель вооружения Rheinmetall может поставить Украине танки Leopard 2 не ранее 2024 года, сообщил немецкой газете Bild генеральный директор предприятия Армин Папергер.
Бывший командир российской ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев бежал из России в Норвегию и попросил там политического убежища, сообщил в воскресенье, 15 января, российский правозащитник, основатель фонда Gulagu.net Владимир Осечкин.
Турция выразила готовность настаивать на локальном прекращении огня в Украине, поскольку ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств для победы в войне, заявил журналистам советник президента Турции по иностранным делам Ибрагим Калын.
Интересное чтиво:
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"Его тоже массировать?" - задают мне вопрос. Когда спрашиваю, сколько стоит, отвечают, что 50 евро. Говорю, что слишком дорого. "Да, но это небыстрая работа, вам понравится. Всем мужчинам нравится", - отвечает девушка. В доказательство ее напарница показывает руками, как проводится массаж: "Knock-knock..."
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