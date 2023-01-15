ГЛАВНОЕ ЗА 15 ЯНВАРЯ ⟩ Екабпилс борется с водой, нужно снижать налоги и побег "вагнеровца" в Осло

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за оплату больничных листов из расчета полной зарплаты.

"Ночь была трудной, но теперь наступил условный покой", - сказала в утренней беседе с Apollo.lv представитель Екабпилсского приюта для животных Ингуна Авотиня в воскресенье, 15 января.

За рубежом:

В центральной части Непала разбился самолет с 72 людьми на борту, сообщили официальные лица, добавив, что на данный момент обнаружено не менее 40 тел погибших.

С утра субботы, 14 января, Россия проводит массированные обстрелы городов Украины, сообщает Русская служба BBC. В результате этого произошло обрушение подъезда жилого дома в Днепре, жертвами которого к утру воскресенья стали уже 20 человек.

"Люди были и до сих пор находятся в шоке", - говорит блогер Стен Таливее, который работает в торговом центре Iso Omena в Эспоо (Финляндия). Молодой человек родом из Эстонии, а в Финляндии работает не так давно, пишет Rus.Postimees.

Экоактивисты выступают против сноса деревни и расширения добычи угля, несколько участников акции прорвали оцепление и скрылись в шахтах.

Варшава и Вильнюс призвали Евросоюз ввести ограничения против ядерного сектора РФ в рамках нового пакета санкций. Десятый пакет санкций против России должен быть готов к 24 февраля.