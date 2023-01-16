Из-за войны в Украине в Европе снизился спрос на перевозку газа. Необычно теплая зима также может привести к ситуации, что движение перевозящих газ судов может остановиться полностью, сообщает OilPrice.
Нерадужные прогнозы: слишком теплая зима может углубить энергетический кризис
У теплой и мягкой зимы есть как плюсы, так и минусы. В Германии, Швейцарии, Италии и Ивстрии из-за нехватки осадков ограничено производство возобновляемой энергии. Это, в свою очередь, может привести к повторному росту спроса на другие энергоресурсы. По данным Refinitiv, с сентября в Германии средняя температура воздуха была на 25% выше нормы.
По словам метеорологов, Рейн и Дунай в этом году могут столкнуться с засухой, и это может значительно осложнить производство возобновляемых энергоресурсов.
Принимая во внимание небольшое количество снега и сухость в 2022 году, уже сейчас видны проблемы в сфере производства гидроэлектроэнергии. В прошлом году во Франции объем производства ГЭС снизился на 41%, по сравнению со средним показателем за несколько лет. Принимая во внимание прогнозы, в реках Франции в этом году ожидается низкая температура воды, что угрожает притоку более холодной воды к ядерным реактором, основному энергоресурсу страны.
В других странах Европы выработка энергии на ГЭС также была значительно ниже, чем ожидалось. Нехватка осадков повлияла на производство возобновляемой энергии не только во Франции, но и в Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и других местах на берегам Дуная. Это может снова привести к росту цен на энергоресурсы в Европе.
По прогнозам синоптиков, рекордное тепло сохранится и в дальнейшем в этом году.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!