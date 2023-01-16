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Главное за 16 января ⟩ Откачка воды в Екабпилсе, смерть земессарга и последствия ракетного удара по Днепру

rus.tvnet.lv
Откачка воды в Екабпилсе, смерть земессарга и последствия ракетного удара по Днепру
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Наводнение в Екабпилсе.
Наводнение в Екабпилсе. Фото: SIA "Ošukalns"

Разумеется, сейчас наши взгляды прикованы к тому, что происходит в Екабпилсе. Но в понедельник, 16 января, произошли и другие события, о которых можно узнать в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.

Новости Латвии:

В конце прошлой недели жители Екабпилса неустанно боролись с наводнением. Несмотря на то, что уровень воды как поднимался, так и падал, защита плотины от огромного давления воды стала главной задачей, на которую были брошены все силы. Съемочная команда TVNET с пятницы на протяжении трех дней следила как за эвакуацией людей, так и за работами по укреплению плотины, говорила с местными жителями, многие из которых пережили самое масштабное до сих пор наводнение в Екабпилсе в 1981 году.

В субботу, 14 января, во время военных учений Национальных вооруженных сил (NBS) на кулдигском краевом полигоне "Межайне" земессарг потерял сознание, прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали наступление смерти, сообщают в NBS.

В связи с планируемым увеличением количества рейсов и пассажиров международный аэропорт "Рига" в первом квартале этого года планирует создать не менее 50 новых штатных единиц, в основном в отделах авиационной безопасности и по техническим специальностям для обслуживания новых багажных систем, сообщили в аэропорту.

Улица Бривибас - одна из наиболее загруженных улиц в столице. Утром в пятницу, 13 января, у Воздушного моста произошел абсурдный случай - на глазах у полиции несколько водителей нарушили правила дорожного движения, сообщает передача Bez Tabu.

Моббинг, боссинг и поддержка Путина. Такие обвинения получила директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк. Анонимные письма переполнили Министерство культуры, и политическое руководство Национального объединения на это давление поддалось. В свою очередь актеры, которые эти обвинения называют бредовыми выдумками, просят вовлеченные стороны не поддаваться на провокации и желание расколоть латышей и русских, сообщает передача Nekā personīga.

Предприниматель Юлий Круминьш в прошлом декабре отметил 79-летие и признался, что на жизнь не жалуется. Он строит новую гостиницу и уже в марте будет готов сдать ее в эксплуатацию, пишет издание Privātā Dzīve.

За рубежом:

Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, на месте взрыва найдены тела 35 погибших, в том числе двух детей. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, существуют опасения, что число жертв может еще возрасти.

В результате ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, сообщает Федерация бокса Украины.

Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января.

В Литве члены общества по защите природы Lašišos dienorastis в Клайпедской области поймали браконьеров, которые ловили миногу, и наказали их. Людей избили, сняли с них обувь, бросили в холодную воду, заставляли есть живую миногу, сообщает Apollo.lv со ссылкой на литовский портал 15min.

На днях младшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала несколько фотографий со своим отцом в соцсетях.

16 января в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.

Интересное чтиво:

В Екабпилсе часть населения может вернуться в свои дома, но люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в видеообращении в социальных сетях.

Пройдены бесчисленные уроки вождения с инструктором, потрачена большая сумма денег, родители и друзья продолжают спрашивать, когда наконец будут права... Но уже в который раз приходится возвращаться с экзамена без нового документа. Поинтересовались у заместителя руководителя рижского центра по обслуживанию клиентов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Альберта Круминьша, почему так сложно сдать экзамен на права.

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