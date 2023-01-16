Разумеется, сейчас наши взгляды прикованы к тому, что происходит в Екабпилсе. Но в понедельник, 16 января, произошли и другие события, о которых можно узнать в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 16 января ⟩ Откачка воды в Екабпилсе, смерть земессарга и последствия ракетного удара по Днепру
Новости Латвии:
В конце прошлой недели жители Екабпилса неустанно боролись с наводнением. Несмотря на то, что уровень воды как поднимался, так и падал, защита плотины от огромного давления воды стала главной задачей, на которую были брошены все силы. Съемочная команда TVNET с пятницы на протяжении трех дней следила как за эвакуацией людей, так и за работами по укреплению плотины, говорила с местными жителями, многие из которых пережили самое масштабное до сих пор наводнение в Екабпилсе в 1981 году.
В субботу, 14 января, во время военных учений Национальных вооруженных сил (NBS) на кулдигском краевом полигоне "Межайне" земессарг потерял сознание, прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали наступление смерти, сообщают в NBS.
В связи с планируемым увеличением количества рейсов и пассажиров международный аэропорт "Рига" в первом квартале этого года планирует создать не менее 50 новых штатных единиц, в основном в отделах авиационной безопасности и по техническим специальностям для обслуживания новых багажных систем, сообщили в аэропорту.
Улица Бривибас - одна из наиболее загруженных улиц в столице. Утром в пятницу, 13 января, у Воздушного моста произошел абсурдный случай - на глазах у полиции несколько водителей нарушили правила дорожного движения, сообщает передача Bez Tabu.
Моббинг, боссинг и поддержка Путина. Такие обвинения получила директор Рижского русского театра им. Михаила Чехова Дана Бйорк. Анонимные письма переполнили Министерство культуры, и политическое руководство Национального объединения на это давление поддалось. В свою очередь актеры, которые эти обвинения называют бредовыми выдумками, просят вовлеченные стороны не поддаваться на провокации и желание расколоть латышей и русских, сообщает передача Nekā personīga.
Предприниматель Юлий Круминьш в прошлом декабре отметил 79-летие и признался, что на жизнь не жалуется. Он строит новую гостиницу и уже в марте будет готов сдать ее в эксплуатацию, пишет издание Privātā Dzīve.
За рубежом:
Днем 14 января во время очередного массированного обстрела Россией Украины одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, полностью обрушив один из его сегментов. По последним данным, на месте взрыва найдены тела 35 погибших, в том числе двух детей. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются, существуют опасения, что число жертв может еще возрасти.
В результате ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский, сообщает Федерация бокса Украины.
Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января.
В Литве члены общества по защите природы Lašišos dienorastis в Клайпедской области поймали браконьеров, которые ловили миногу, и наказали их. Людей избили, сняли с них обувь, бросили в холодную воду, заставляли есть живую миногу, сообщает Apollo.lv со ссылкой на литовский портал 15min.
На днях младшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала несколько фотографий со своим отцом в соцсетях.
16 января в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.
Интересное чтиво:
В Екабпилсе часть населения может вернуться в свои дома, но люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в видеообращении в социальных сетях.
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