Главное за 16 января ⟩ Откачка воды в Екабпилсе, смерть земессарга и последствия ракетного удара по Днепру

В Литве члены общества по защите природы Lašišos dienorastis в Клайпедской области поймали браконьеров, которые ловили миногу, и наказали их. Людей избили, сняли с них обувь, бросили в холодную воду, заставляли есть живую миногу, сообщает Apollo.lv со ссылкой на литовский портал 15min.

На днях младшая дочь голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала несколько фотографий со своим отцом в соцсетях.

16 января в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.

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В Екабпилсе часть населения может вернуться в свои дома, но люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости, заявил председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в видеообращении в социальных сетях.

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