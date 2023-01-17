Украине необходимо все возможное вооружение, чтобы защищаться от российской агрессии, заявил президент Эгил Левитс в программе ЛТВ "Утренняя панорама".
Левитс: Украине необходимо еще больше оружия для защиты
До 20 января Левитс участвует в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, где встретятся лидеры государственного, частного и гражданского секторов, чтобы обсудить текущие события в мире и решения по сотрудничеству государственного и частного секторов.
Президент сообщил, что форум проходит под знаком Украины. Во время своего участия в форуме он поставит вопрос о создании трибунала над Россией за военные преступления.
Левитс напомнил, что на Западе не должно возникать усталости от помощи Украине, и нельзя забывать о развязанной Россией войне.
"Украина нуждается во всем возможном вооружении, чтобы иметь возможность защищаться", - сказал Левитс, добавив, что поставки оружия должны быть увеличены.
В рамках Всемирного экономического форума Левитс приглашен выступить на дискуссии об укреплении демократической системы в будущем и нескольких дискуссиях, посвященных Украине, в частности, о создании специального международного трибунала для расследования российской агрессии.
Также президент выступит по вопросам геополитической безопасности и безопасности в цифровую эпоху, энергетическим, экономическим, климатическим и другим вопросам.
В ходе рабочего визита в Давос запланированы двусторонние встречи Левитса с лидерами ряда стран.
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