Левитс: Украине необходимо еще больше оружия для защиты

До 20 января Левитс участвует в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, где встретятся лидеры государственного, частного и гражданского секторов, чтобы обсудить текущие события в мире и решения по сотрудничеству государственного и частного секторов.

Президент сообщил, что форум проходит под знаком Украины. Во время своего участия в форуме он поставит вопрос о создании трибунала над Россией за военные преступления.

Левитс напомнил, что на Западе не должно возникать усталости от помощи Украине, и нельзя забывать о развязанной Россией войне.

"Украина нуждается во всем возможном вооружении, чтобы иметь возможность защищаться", - сказал Левитс, добавив, что поставки оружия должны быть увеличены.

В рамках Всемирного экономического форума Левитс приглашен выступить на дискуссии об укреплении демократической системы в будущем и нескольких дискуссиях, посвященных Украине, в частности, о создании специального международного трибунала для расследования российской агрессии.

Также президент выступит по вопросам геополитической безопасности и безопасности в цифровую эпоху, энергетическим, экономическим, климатическим и другим вопросам.

В ходе рабочего визита в Давос запланированы двусторонние встречи Левитса с лидерами ряда стран.