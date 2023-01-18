Министр культуры: экспозиция в Угловом доме должна сохраниться

Он выразил недоумение, почему в последние несколько месяцев особое внимание уделяется именно Угловому дому, несмотря на то, что другие здания, управляемые Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), десятилетиями стоят пустыми без конкретного решения. Пунтулис сообщил, что на прошлой неделе представители Министерства культуры встретились с VNĪ. Еще одна встреча запланирована на среду.

"Ясно, что та часть экспозиции, которая отображает трагичную историю здания, должна остаться, и она останется в Угловом доме. Только вместе с VNĪ мы сможем найти решение относительно других частей здания", - сказал министр культуры.

Ранее член правления VNĪ Андрис Варна заявил, что с 1 марта эксплуатацию Углового дома придется приостановить.

Выявленные Государственной пожарно-спасательной службой риски в здании должны быть устранены до 7 мая 2024 года. На выполнение работ требуется не менее 400 000 евро.

С другой стороны, для полноценной эксплуатации здания и сохранения культурно-исторических ценностей необходимо не менее 14 млн евро, что обеспечит его полную реновацию и возвращение к жизни, сообщил Варна.

В настоящее время почти 92% площади исторического здания не используется. Небольшую часть здания - 690 квадратных метров в подвале и на первом этаже - занимает экспозиция об истории ЧК в Латвии.

Галерея: Экспозиция Музея оккупации Латвии в Угловом доме