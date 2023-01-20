Синоптики предупреждают о возвращении морозов

В субботу и воскресенье, 21 и 22 января, во многих регионах будет солнечно, только в Латгале сохранится облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, в субботу и в ночь на воскресенье возможен моросящий дождь.

Северо-восточный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...-4 градуса, ночью местами при ясном небе опустится до -5...-7 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в середине следующей недели ожидается кратковременное повышение температуры до -1...+4 градусов. В остальные дни будет преобладать небольшой мороз, который может усилиться до -10 градусов при ясном небе.

Галерея: Зима в Латвии