Правительство поддержало идею о пересмотре порогов минимального дохода

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В разработанном Министерством благосостояния законопроекте поясняется, что поправки необходимы, чтобы полностью определить размер государственного пособия по социальному обеспечению (VSNP) и способствовать регулярному пересмотру его размера в целях содействия постоянному улучшению материального положения малообеспеченных жителей.

Таким образом, целью законопроекта является определение размера VSNP в процентах от текущего медианного дохода, округленного до целых евро. Кроме того, цель состоит в том, чтобы сохранить условия, что размеры VSNP пересматриваются 1 января каждого года с учетом текущего минимального медианного месячного дохода, опубликованного на сайте ЦСУ. Если текущая медиана минимального дохода в отчетном году не изменяется или уменьшается, пороги минимального дохода остаются на прежнем уровне.

С учетом информации, опубликованной на Портале официальной статистики, медианный доход в 2020 году, который является основой для определения размера VSNP на 2023 год, составляет 626,57 евро в месяц. В свою очередь медианные прогнозы доходов при определении суммы VSNP на 2024 и 2025 годы составляют 700,51 евро на 2024 год и 756,55 евро на 2025 год.

Вступление в силу пересмотра порогов минимального дохода, в том числе государственного пособия социального обеспечения, намечено на 1 июля 2023 года.

Планируется, что пороги минимальных доходов не будут пересматриваться в случае снижения медианного минимального дохода в отчетном году, чтобы не создавать ситуации, при которой снижается и без того очень низкий минимальный доход для беднейшей части населения. Начиная с 2024 года пороги минимального дохода будут пересматриваться в январе каждого года.