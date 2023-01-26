Жители Риги должны оплатить сбор за содержание собаки до 1 марта

Плата за содержание собаки составляет десять евро в год.

От платы за содержание собаки освобождаются лица с инвалидностью 1 или 2 группы, а также лица с инвалидностью 3 группы по зрению или слуху.

Плата за содержание собаки в размере 50% взимается за собаку, зарегистрированным владельцем которой является пенсионер, а также за стерилизованную собаку.

Самоуправление поясняет, что доходы от платы за содержание собак включаются в общий бюджет самоуправления, а Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы запрашивает необходимое финансирование для создания и содержания инфраструктуры, предназначенной для собак, а также для обеспечения контроля численности бездомных животных.

При оплате необходимо указать фамилию владельца собаки, персональный код и идентификационный номер собаки, указанные на чипе, вживленном в собаку.