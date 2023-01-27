Литва: страны Балтии должны как можно скорее выйти из БРЭЛЛ

Об этом он сказал на встрече с министрами энергетики Латвии и Эстонии в пятницу, 27 января, в Таллине.

"Литва выделяет все ресурсы и прилагает все усилия для реализации плана ускорения синхронизации. Мы должны стремиться к максимальной устойчивости электрических систем и готовиться к более быстрой синхронизации, поэтому мы очень внимательно следим за всеми этапами внедрения необходимой инфраструктуры", - сказал Крейвис.

"Выход из системы БРЭЛЛ и синхронизация с электросетями остальной Европы должны быть осуществлены как можно скорее", - сказал министр.

Литва, Латвия и Эстония до сих пор вместе с Россией и Белорусью работают в системе БРЭЛЛ, где частота электросети централизованно регулируется из России. Страны Балтии договорились присоединиться к сетям Европы в конце 2025 года, но Литва намерена завершить этот процесс уже в феврале 2024 года.

Крейвис ранее заявлял, что более ранняя дата синхронизации вызывает сомнения у Латвии и Эстонии, а эстонский сетевой оператор Elering настроен наиболее скептично в вопросе ускорения синхронизации.