Выход стран Балтии из постсоветского кольца линий электропередачи БРЭЛЛ и синхронизация электросетей с Западной Европой должны быть осуществлены как можно скорее, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Литва: страны Балтии должны как можно скорее выйти из БРЭЛЛ
Об этом он сказал на встрече с министрами энергетики Латвии и Эстонии в пятницу, 27 января, в Таллине.
"Литва выделяет все ресурсы и прилагает все усилия для реализации плана ускорения синхронизации. Мы должны стремиться к максимальной устойчивости электрических систем и готовиться к более быстрой синхронизации, поэтому мы очень внимательно следим за всеми этапами внедрения необходимой инфраструктуры", - сказал Крейвис.
"Выход из системы БРЭЛЛ и синхронизация с электросетями остальной Европы должны быть осуществлены как можно скорее", - сказал министр.
Литва, Латвия и Эстония до сих пор вместе с Россией и Белорусью работают в системе БРЭЛЛ, где частота электросети централизованно регулируется из России. Страны Балтии договорились присоединиться к сетям Европы в конце 2025 года, но Литва намерена завершить этот процесс уже в феврале 2024 года.
Крейвис ранее заявлял, что более ранняя дата синхронизации вызывает сомнения у Латвии и Эстонии, а эстонский сетевой оператор Elering настроен наиболее скептично в вопросе ускорения синхронизации.
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