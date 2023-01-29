Воскресенье подходит к концу, и совсем скоро наступит последний месяц зимы. Пусть скорее потеплеет, а пока можете ознакомиться с главными событиями уходящего дня в Латвии и мире.
Главное за 29 января ⟩ Ограничения на продажу, Левитс не хочет притока россиян, Еврокомиссия подаст на Латвию в суд
Новости Латвии:
В социальных сетях можно найти негодования пользователей на тему того, что некоторые товары в супермаркетах Maxima можно купить лишь в ограниченном количестве в одни руки. Годом ранее другая торговая сеть - Lidl - уже вводила подобные лимиты. Так в каких магазинах есть эти ограничения сегодня, на какие товары, а также зачем их вводят, разбирался RUS TVNET.
Почему Латвия не хочет принимать уклонистов из России, какие просчеты Запада привели к войне в Украине и почему не стоит бояться российской ядерной угрозы, рассказал президент Латвии в интервью DW.
Не стоит радоваться тому, что патриотов Латвии вдруг стало больше, а число тех, кто считает российского лидера Владимира Путина своим президентом, уменьшилось, признал министр внутренних дел Марис Кучинскис.
На трассе Екабпилс - Резекне - Лудза - Терехово у Резекне (A12, 100,6-й км) в воскресенье, 29 января, попал в ДТП лесовоз, сообщает VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC) в Twitter.
Правление Латвийского объединения политически репрессированных решительно осуждает мнение депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой о Музее оккупации и его выставке, сообщила представитель организации.
За рубежом:
26 января ЕК приняла решение обратиться в суд против Болгарии, Ирландии, Греции, Италии, Латвии и Португалии. В чем дело?
В ночь с субботы на воскресенье, 29 января, на военных объектах в Иране произошла серия мощных взрывов.
Депутат Европарламента (ЕП) Андрис Америкс во время визита в Азербайджан прошлым летом заявил, что приехал в качестве заместителя председателя комитета Европарламента по транспорту и туризму, хотя комитет об этом не был проинформирован.
После начала объявленной Путиным мобилизации для войны в Украине два жителя Чукотки отправились на рыбацкой лодке на Аляску, чтобы получить убежище в США. Там их посадили в тюрьму, а на днях отпустили под залог. Пока американские власти рассматривают их прошение о предоставлении политического убежища, беглецам помогает Славянский христианский центр. Би-би-си рассказывает подробности их удивительной истории.
Как сообщают российские СМИ, в пятницу, 27 января, при посадке в московском аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8.
Интересное чтиво:
"Специалисты признают, что порнография может испортить понимание подростками того, каким должен быть половой акт. По-моему, то же самое кино сделало со скорбью. Я ждала, что после смерти мамы придет моя очередь стать главным героем фильма, жизнь остановится и резко возьмет другой курс. Этого не произошло. Это моя история о том, что значит потерять единственного родителя, будучи молодым взрослым. Это история, которую я хотела бы прочитать, не написать, поэтому она и увидела свет".
Эдгар Балодис в своем аккаунте в Facebook поделился интересной находкой. В Эстонии нашли бутылку, в которую было вложено письмо с текстом на латышском языке. Знакомый Эдгара в Эстонии нашел бутылку и попросил помощь в переводе.
Женщина всегда хочет и всегда готова, без часовой прелюдии ничего не произойдет, во время оргазма женщина кричит... Мир секса полон клише, мешающих получать удовольствие и как следует раскрепоститься, забыв обо всем на свете.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. О чем же недавно писала желтая пресса?
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