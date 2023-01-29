Главное за 29 января ⟩ Ограничения на продажу, Левитс не хочет притока россиян, Еврокомиссия подаст на Латвию в суд

За рубежом:

26 января ЕК приняла решение обратиться в суд против Болгарии, Ирландии, Греции, Италии, Латвии и Португалии. В чем дело?

В ночь с субботы на воскресенье, 29 января, на военных объектах в Иране произошла серия мощных взрывов.

Депутат Европарламента (ЕП) Андрис Америкс во время визита в Азербайджан прошлым летом заявил, что приехал в качестве заместителя председателя комитета Европарламента по транспорту и туризму, хотя комитет об этом не был проинформирован.

После начала объявленной Путиным мобилизации для войны в Украине два жителя Чукотки отправились на рыбацкой лодке на Аляску, чтобы получить убежище в США. Там их посадили в тюрьму, а на днях отпустили под залог. Пока американские власти рассматривают их прошение о предоставлении политического убежища, беглецам помогает Славянский христианский центр. Би-би-си рассказывает подробности их удивительной истории.

Как сообщают российские СМИ, в пятницу, 27 января, при посадке в московском аэропорту Внуково разбился вертолет Ми-8.

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