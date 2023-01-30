Операция «Atlantic Resolve» в Рижском порту - свидетельство успешного сотрудничества с союзниками из США

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года и агрессии на востоке Украины была начата учебная операция «Atlantic Resolve», главная цель которой – продемонстрировать вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и Польше. Одной из задач операции является повышение способности вооруженных сил США эффективно размещать технику и личный состав в Европе, взаимодействуя со страной пребывания, для того, чтобы быстро реагировать на любую угрозу, и, несомненно, порты являются существенным звеном в этой военно-логистической цепочке.

В Рижском порту есть несколько терминалов, которые полностью пригодны и готовы к крупномасштабным военным логистическим операциям. «Это уже вторая ротация операции «Atlantic Resolve», в рамках которой мы используем Рижский порт для транспортировки техники. До сих пор мы не сталкивались с ситуацией, когда порт не мог выполнить поставленные задачи. Мы убедились в том, что портовая инфраструктура и персонал полностью соответствуют потребностям процесса», - подтвердил подполковник НВС Лаурис Блодонс, командир Координационного центра по перемещению.

Американские военные признают, что нынешняя операция в Рижском порту — это подтверждение успешного сотрудничества между вооруженными силами США и союзниками по НАТО в Латвии, что очень важно для быстрого и эффективного реагирования в случае потенциальной угрозы. «Сотрудничество с Рижским портом и Национальными вооруженными силами является эффективным и очень полезным для выполнения наших задач», - подчеркнул офицер управления движением 151-й ГУД, 1-й лейтенант Фернандо Гарсия. «У нас есть очень подробный план поставок, и мы выполняем его практически без задержек».

Управление Рижского Свободного порта продолжает совершенствовать портовую инфраструктуру, что способствует не только коммерческой деятельности порта, но и в то же время улучшает военную мобильность Латвии и союзников, а также вносит вклад в укрепление государственной обороны. Уже сообщалось, что Еврокомиссия одобрила софинансирование проектов Рижского Свободного порта в рамках программы военной мобильности, которые соответствуют целям двойного назначения – совершенствованию как коммерческой, так и военно-транспортной инфраструктуры. Цель утвержденных проектов - улучшение инфраструктуры причалов порта, реконструкция подъездных путей и железнодорожной инфраструктуры.