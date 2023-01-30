Главный архитектор Риги: Нужно восстанавливать микрорайоны, чтобы сделать их привлекательнее

В интервью программе TV3 "900 секунд" он отметил, что в нескольких микрорайонах столицы, где проживает значительная часть рижан, среда не очень привлекательна.

"Я думаю, нам нужно более пристальное внимание обратить на возрождение города, чем на рост. Нужно сделать это место более человечным и изменить фокус. На самом деле, если мы приведем в порядок и восстановим микрорайоны, они будут гораздо более привлекательными, чем теперь", - сказал Ратас.

Главный архитектор Риги признал, что миграция жителей в пригороды неизбежна, поэтому, чтобы люди возвращались в столицу, необходимо подумать о том, как улучшить здесь качество общественного пространства и комфорт жизни, включая обеспечение высокой мобильности и отличной инфраструктуры.

Говоря об озеленении Риги, Ратас отметил: очень важно, чтобы люди чувствовали себя хорошо, но, несомненно, в этом вопросе придется искать баланс между желаниями и возможностями.