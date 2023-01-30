Чтобы рижские микрорайоны стали более привлекательными, их развитие должно быть в большей степени направлено на регенерацию, чем на рост, считает новый главный архитектор Риги Петерис Ратас.
Главный архитектор Риги: Нужно восстанавливать микрорайоны, чтобы сделать их привлекательнее
В интервью программе TV3 "900 секунд" он отметил, что в нескольких микрорайонах столицы, где проживает значительная часть рижан, среда не очень привлекательна.
"Я думаю, нам нужно более пристальное внимание обратить на возрождение города, чем на рост. Нужно сделать это место более человечным и изменить фокус. На самом деле, если мы приведем в порядок и восстановим микрорайоны, они будут гораздо более привлекательными, чем теперь", - сказал Ратас.
Главный архитектор Риги признал, что миграция жителей в пригороды неизбежна, поэтому, чтобы люди возвращались в столицу, необходимо подумать о том, как улучшить здесь качество общественного пространства и комфорт жизни, включая обеспечение высокой мобильности и отличной инфраструктуры.
Говоря об озеленении Риги, Ратас отметил: очень важно, чтобы люди чувствовали себя хорошо, но, несомненно, в этом вопросе придется искать баланс между желаниями и возможностями.
В качестве одного из важнейших будущих моментов в архитектурном развитии Риги Ратас назвал восстановление железнодорожной магистрали города. Он сказал, что горожане привыкли ездить по так называемому Воздушному мосту и мосту на улице Чака, и всем "кажется вполне нормальным, что там железная дорога и такой закуток".
"Но если мы на мгновение закроем глаза и представим, что мы поднимаем эти железнодорожные пути и городское пространство уходит под железную дорогу, как в Берлине, вдруг увидим совсем другой город", - сказал Ратас.
Главный архитектор Риги подчеркнул, что упомянутый им пример перестройки железнодорожного кольца - очень трудоемкое решение, однако, если к нему подходить постепенно и прагматично, может быть, со временем оно превратится в реально достижимую цель.
Как сообщалось, Ратас приступил к работе в качестве главы Рижской городской архитектурной службы в середине января, выиграв конкурс самоуправления, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
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