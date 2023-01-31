Больше на 49%: сколько заработал Swedbank в ушедшем году?

"Прошедший год и от банка, и от предприятий и общества требовал умения быстро реагировать на ситуацию и работать в условиях перемен и неопределенности, что вкупе с инфляцией и рекордно высокими ценами на электроэнергию однозначно привело к сложному фону для экономического роста. Несмотря на это, мы видим, что и в таких обстоятельствах многие предприятия сумели развиваться и расти, и мы удовлетворены тем, что своим финансированием помогли реализовать множество замыслов. Кроме того, возросшие накопления физических лиц, чему способствовали положительные процентные ставки, и стабильный интерес к финансированию позволяют с надеждой смотреть на этот год", - указывает председатель правления Swedbank в Латвии Лаурис Менцис.

Представители Swedbank отмечают, что прошедший год стал проверкой платежеспособности латвийских домохозяйств: показатели инфляции, с которыми раньше Латвия не сталкивалась, оказали негативное влияние на покупательную способность населения. Чтобы ограничить растущую инфляцию, Европейский центральный банк поднял свои процентные ставки, что привело и к увеличению процентных выплат для латвийских домохозяйств. Однако среди клиентов Swedbank сохранилась способность справляться с этими вызовами - не наблюдается повышенного интереса к кредитным каникулам или к другим мероприятиям по реструктуризации платежей.