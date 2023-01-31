Прибыль Swedbank в Латвии в прошлом году составила 135 млн евро, что на 55,17%, или 48 млн евро, больше, чем в 2021 году, сообщили в банке.
Больше на 49%: сколько заработал Swedbank в ушедшем году?
Прибыль увеличилась в основном за счет увеличения доходов банка. Расходы банка за этот период также увеличились, поясняют представители банка.
Из опубликованного на сайте банка финансового отчета следует, что в 2022 году прибыль группы Swedbank в Латвии составила 103,992 млн евро, что на 41,45% больше, чем в 2021 году, а прибыль самого Swedbank в прошлом году выросла на 40,4%, составив 103,070 млн евро.
Активы группы Swedbank на конец декабря 2022 года составляли 8,514 млрд евро, что на 7,1% больше, чем на конец 2021 года, когда активы банковской группы составляли 7,499 млрд евро.
Банк отмечает, что чистый процентный доход в 2022 году увеличился на 49%, а чистый комиссионный доход вырос на 9%. В финансировании размер кредитного портфеля банка увеличился на 7%. Объемы кредитования населения выросли на 8%, а кредитный портфель компаний увеличился на 7%. По сравнению с 2021 годом на 12% увеличился объем вкладов. Общие расходы банка в 2022 году достигли 119 млн евро. При этом кредитные сбережения в 2022 году составили 2,4 млн евро, что аналогично 2021 году, когда сумма кредитных сбережений составляла 2,5 млн евро.
"Прошедший год и от банка, и от предприятий и общества требовал умения быстро реагировать на ситуацию и работать в условиях перемен и неопределенности, что вкупе с инфляцией и рекордно высокими ценами на электроэнергию однозначно привело к сложному фону для экономического роста. Несмотря на это, мы видим, что и в таких обстоятельствах многие предприятия сумели развиваться и расти, и мы удовлетворены тем, что своим финансированием помогли реализовать множество замыслов. Кроме того, возросшие накопления физических лиц, чему способствовали положительные процентные ставки, и стабильный интерес к финансированию позволяют с надеждой смотреть на этот год", - указывает председатель правления Swedbank в Латвии Лаурис Менцис.
Представители Swedbank отмечают, что прошедший год стал проверкой платежеспособности латвийских домохозяйств: показатели инфляции, с которыми раньше Латвия не сталкивалась, оказали негативное влияние на покупательную способность населения. Чтобы ограничить растущую инфляцию, Европейский центральный банк поднял свои процентные ставки, что привело и к увеличению процентных выплат для латвийских домохозяйств. Однако среди клиентов Swedbank сохранилась способность справляться с этими вызовами - не наблюдается повышенного интереса к кредитным каникулам или к другим мероприятиям по реструктуризации платежей.
В прошлом году физическим лицам в целом выдано финансирование в размере 568 млн. евро, и это на 5% больше, чем годом ранее. 352 млн евро выдано именно на приобретение жилья. Правда, на рынке финансирования жилья в конце года было отмечено, что часть клиентов принимает решение отложить приобретение жилья с учетом влияния ставок Euribor. Чтобы клиенты имели возможность лучше планировать свои финансы, на домашней странице Swedbank создан калькулятор, который позволяет рассчитать влияние Euribor на кредитные платежи.
В финансировании предприятий ситуация в 2022 году была лучше, чем годом ранее. В целом предприятиям в 2022 году выдано финансирование в размере более 1 млрд евро, и это на 52% больше, чем в 2021 году.
В сегменте малых и средних предприятий в прошлом году удалось преодолеть застойные явления периода пандемии: вернулась активность покупателей в плане платежей по картам, вырос интерес предприятий к инвестициям в решения электронной коммерции и развитие, а также возросла необходимость наращивать доступность оборотных средств.
В сегменте физических лиц прошлый год стал годом устойчивого выбора. В финансировании "зеленых" продуктов (солнечных панелей и дружественных к среде автомобилей) достигнуты очень хорошие показатели. Кроме того, выросло количество клиентов, которые конец года использовали для увеличения накоплений, предпочитая свободные денежные средства вкладывать в такие финансовые инструменты, которые позволяют получать возврат налогов от государства, - к ним, например, относятся 3-й пенсионный уровень или накопление на будущее ребенка.
В прошлом году также продолжалось инвестирование Swedbank в совершенствование цифровых услуг. Внедрен новый сервис обслуживания клиентов, который основан на услугах облачных вычислений. Новое решение позволяет клиентам быстрее получать более качественное обслуживание при звонках в консультационный центр банка. Помимо этого, в прошлом году внедрен еще один способ авторизации в интернет-банке. PIN in App позволяет подключаться к интернет-банку в такие моменты, когда по техническим причинам не работает какой-нибудь другой способ (например, Smart-ID). За короткое время его начали использовать около 250 тыс. клиентов. Количество пользователей цифровых услуг в прошлом году выросло на 7%. Так, мобильным приложением Swedbank пользуются уже почти 600 тыс. клиентов.
В сфере социальной ответственности Swedbank в прошлом году активно поддерживал беженцев с Украины: отменив комиссионные платежи на перечисления на Украину и с Украины, не применяя комиссию за обслуживание и помогая в ускоренном порядке открывать счета в банке. Так, в прошлом году 10 000 украинцев открыли счета именно в Swedbank. В целом в прошлом году более 300 тыс. евро были направлены на различные социально значимые инициативы.
Кроме того, банк оказал поддержку своим сотрудникам и в этом отопительном сезоне выделил ежемесячную доплату на компенсацию удорожания энергоресурсов.
В прошлом году неустанно продолжалась уже привычная работа по информированию общества о рисках финансового мошенничества. Удалось ограничить активность мошенников и защитить средства клиентов. Таким образом были защищены и возвращены клиентам более 2 млн. евро. Однако риски остаются, особенно в том, что относится к видам так называемого инвестиционного мошенничества, когда люди верят в невероятно большую прибыль по различным якобы альтернативным видам инвестирования.
Чтобы способствовать повышению финансовой грамотности, финансовый институт Swedbank в прошедшем году организовал онлайн-урок для детей "День денег". На уроке школьники имели возможность больше узнать о формировании и планировании своего бюджета. Интерес со стороны школьников был столь высоким, что решено организовать "День денег" и в 2023 году.
Группа Swedbank в Латвии в 2021 году работала с прибылью 73,515 млн евро, а прибыль самого Swedbank составила 73,414 млн евро.
По размеру активов Swedbank является крупнейшим банком Латвии.
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