Министр: Ситуация в сфере юстиции - критическая

Министр указала, что укрепление потенциала Регистра предприятий - один из вызовов, и, если в этом году существенные изменения невозможны, то в будущем году финансирование бюджета должно быть гораздо больше, так как Регистр предприятий - учреждение с высоко квалифицированными сотрудниками, с очень широким объемом функций.

Например, что касается вопроса введенных против России и Беларуси санкций, то, если сравнивать многими странами Европы, регистр очень хорошо может считывать данные и идентифицировать как находящихся под санкциями индивидуальных, так и юридических лиц, являющихся бенефициарами. Это могут обеспечить только выскоко квалифицированные работники.

По мнению министра, и в других учреждениях есть проблемы, но в Регистре предприятий они наиболее болезненные и им необходимо самое быстрое решение.

Министр отмечает, что в этом году на увеличеник зарплат сотрудников судей планируется выделить 4,4 миллиона евро, и она обратит внимание на сферу юстиции при составлении бюджета на 2024 год, так как бюджет этого года скорее технический.

Либиня-Эгнере указывает, что ситуация в сфере юстиции критическая.